El fútbol chileno no solo se mueve en la cancha, también lo hace en el mercado. En un escenario donde los jóvenes talentos empezaron a marcar diferencias y algunos nombres consolidados sostienen su valor. El ranking de los jugadores nacionales más caros según Transfermarkt tiene tendencia de proyección, presente y peso en sus equipos.

Lucas Cepeda, extremo de 23 años en Colo Colo, quien se posiciona como el más caro del fútbol chileno, tiene una tasación cercana a los 3,2 millones de euros. El que lo sigue es el joven de 22 años con presente en la Universidad de Chile, Lucas Assadi, mediocampista ofensivo está tasado en 3 millones de euros.

ver también La nueva oferta por Lucas Cepeda para dejar Colo Colo: “Ojalá ahora el presi la acepte”

ver también Colo Colo: Claudio Borghi adelantó hace unos años que Arturo Vidal volvería a la defensa

El tercer lugar lo ocupa otro actual azul y es Fabián Hormazábal, lateral derecho de 29 años y con un valor de 2,5 millones de euros. El listado continúa con otro jugador de la U y es Javier Altamirano con una tasación de 2,3 millones de euros.

Este escenario deja en evidencia que la evolución del mercado del fútbol chileno está en manos de los jóvenes talentos que tengan los equipos y la importancia que cumplen en el plantel a la hora de jugar los partidos.

No hay ningún jugador de Coquimbo Unido en el top 10, a pesar de ser el campeón de Chile

El resto del top 10 de los jugadores más caros

El listado continua con el mediocampista ofensivo Justo Giani, con 2 millones de euros, quien es nuevo jugador de la Universidad Católica. Más atrás aparecen los primeros defensas centrales, ambos valorados en 1,8 millones de euros, Francisco Calderón de U. de Chile y Daniel González de U. Católica. Reflejando la importancia de los centrales.

Publicidad

Publicidad

Finalmente cierran el top 10 Francisco González, jugador de O’Higgins, tasando 1,7 millones de euros; Jean Meneses quien vuelve al fútbol chileno a jugar por Deportes Limache y sostiene un valor de 1,6 millones de euros. Quien termina la lista es Alan Medina, extremo de Everton que tiene una tasación de 1,3 millones de euros.

Con el inicio de temporada a la vuelta de la esquina, este ranking no solo refleja la cifra, sino también las expectativas que hay puesta en cada jugador.