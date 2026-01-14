Colo Colo aún busca refuerzos para la temporada 2026 . El Cacique ya sumó a Matías Fernández (lateral) y los defensas centrales Joaquín Sosa y Javier Méndez. Pero el Cacique tiene a otros zagueros entre las alternativas.

Es que en la primera formación que pasó el DT Fernando Ortiz en los entrenamientos, Arturo Vidal apareció como defensa central y el tema se ha tomado la actualidad del Cacique a espera de su debut en los amistosos de pretemporada.

Pero no es antojadizo. El Rey Arturo se formó como jugador como defensa. Y fue el mismo Claudio Borghi, quien lo dirigió en sus inicios en Colo Colo, quien vaticinó que tarde o temprano el exitoso mediocampista mixto volvería a sus inicios.

En 2020 el Bichi le manifestó a Mundo Deportivo que “Vidal se inició de central. Fue líbero en sus comienzos. Lo que pasa es que sus condiciones y la audacia de algunos entrenadores lo llevaron a jugar en puestos muy diferentes. Igual fue importante”.

Borghi y Vidal: “Uno de los mejores centrales de la historia del fútbol mundial”

Agregó que “creo que Vidal no va a tardar mucho en darse cuenta que lo mejor para él es tirarse hacia atrás. Podría jugar muy bien de defensor y alargaría su carrera, pero a lo mejor es un pensamiento loco mío”.

Claudio Borghi adelantó que Vidal debía volver tarde o temprano a la defensa.

Publicidad

Publicidad

“Vidal es marcador central. Ahora, si el Barcelona y otros equipos no lo quisieron usar en esa posición, están en todo su derecho. En la selección de Chile empezó a jugar en distintas posiciones porque faltaban jugadores y él podía cubrir esas posibilidades. Pero en un equipo tan importante como el Barcelona, donde muchos puestos están ocupados, yo buscaría en los inicios de Vidal”, expuso el Bichi.

También en 2020, en conversación con TyC Sports, Borghi sentenció que “antes de que jugara mucho en Primera dije que iba a ser el mejor líbero del mundo, porque lo tenía en esa posición. Después sus capacidades lo fueron llevando a lugares impensados, hasta de nueve. Si bien lo hizo de buena forma, yo creo que se desperdició a uno de los mejores centrales de la historia del fútbol mundial”.

Colo Colo y Vidal se estrenan este 2026 meñana jueves, en el amistoso contra Olimpia de Paraguay por la Serie Río de La Plata.

Publicidad