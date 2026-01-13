La pretemporada de Colo Colo avanza y Fernando Ortiz tuvo que ponerle timbre a la primera formación titular de 2026, que será para un amistoso ante Olimpia de Paraguay. Sí, un encuentro válido por la Serie Río de La Plata que una vez más tendrá a los albos como participantes.

En ese contexto, y mientras espera la incorporación del zaguero central uruguayo Javier Méndez, el Tano parece haber encontrado el equipo con el que desafiará al Decano del fútbol paraguayo. Es un novedoso esquema táctico: un 4-4-2 que tendrá a Arturo Vidal, pero de emergencia.

Precisamente para afrontar la ausencia de Méndez, el King apareció como marcador central, según el reporte de Cooperativa Deportes. El periodista Rodrigo Gómez fue quien reveló la primera oncena que el DT argentino. Ortiz planea incluir a dos refuerzos.

Arturo Vidal será titular ante Olimpia. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Uno es el uruguayo Joaquín Sosa y el otro, Matías Fernández Cordero, quien se ubicará como volante por el costado derecho. De lateral en ese sector irá Jeyson Rojas, quien tendrá una buena oportunidad de mostrarse luego de la temporada a préstamo en Deportes La Serena.

ver también Adelantan un oscuro panorama para Arturo Vidal en Colo Colo: “Vamos a ver si…”

La formación que prepara Colo Colo vs Olimpia

En esta formación de Colo Colo para medirse a Olimpia de Paraguay el arquero será Fernando de Paul. El Tuto figura como titular indiscutido a día de hoy, pero genera varias dudas en Ortiz y su cuerpo técnico. El staff del argentino ya hizo saber que sería bueno ir por un portero en este mercado de fichajes.

Publicidad

Publicidad

Claudio Aquino asomó como mediocampista cargado al sector izquierdo, mientras que arriba hubo una dupla ofensiva. Quizá una novedad del Tano en el equipo que dispondrá mayoritariamente durante la temporada 2026 que recién comienza. “Zavala trabaja diferenciado”, contó el citado comunicador.

Tweet placeholder

Así las cosas, Colo Colo alineará a Fernando de Paul en la portería; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en la zaga; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Méndez y Claudio Aquino en la zona media; Javier Correa y Lucas Cepeda en el dúo ofensivo.

Publicidad

Publicidad

Claudio Aquino y Jeyson Rojas serán titulares en Colo Colo ante Olimpia. (Pepe Alvujar/Photosport).

ver también Deja Colo Colo: Alan Saldivia es presentado oficialmente en Vasco da Gama

¿A qué hora es el debut formal de Colo Colo en 2026?

Colo Colo se medirá a Olimpia en la Serie Río de La Plata este jueves 15 de enero en el estadio Luis Franzini de Uruguay a contar de las 21 horas, según horario de Chile continental.