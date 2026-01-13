En Colo Colo se avanza muy lento con el tema de incorporación de refuerzos. A pesar de que hace más de un mes terminó el torneo, recién este lunes llegó el segundo defensor central para convertirse en la tercera incorporación.

Un tema que en la interna inquieta al entrenador Fernando Ortiz, sobre todo porque las prioridades le han ido pateando uno de sus grandes deseos: la llegada de un nuevo arquero.

No es descabellado lo que indica el Tano. Si bien Fernando De Paul tiene las condiciones para ser el meta titular, le preocupa la poca competencia interna que hay en un puesto tan importante.

Ortiz quiere otro arquero para Colo Colo

El segundo meta es Eduardo Villanueva, quien oficialmente no ha sumado ni 45 minutos en su carrera. Solo tiene un partido, cuando ingresó en septiembre del año pasado ante Iquique, en el Monumental. Más atrás vienen los inexpertos Santiago Tapia, Gabriel Maureira y Benjamín Morales.

De Paul no tiene competencia en el arco de Colo Colo y eso preocupa a Ortiz

Ortiz no ha hablado públicamente durante la pretemporada de Colo Colo, pero sí lo ha hecho internamente con la dirigencia. Al presidente Aníbal Mosa y al gerente deportivo Daniel Morón les señala que se debe traer otro meta.

¿Qué pasa si De Paul es expulsado o sufre alguna lesión? Entiende que es importante darle tiraje a la cantera y trabaja con muchos juveniles, pero en el puesto de arquero la situación la ve diferente.

Planteó la opción de contratar a uno experimentado, como Esteban Andrada, pero no llegó a buen puerto su salida de Zaragoza. También ha existido interés por Jaime Vargas, joven golero de Deportes Recoleta.

Habrá que ver si la dirigencia termina cumpliendo su anhelo en el mercado de pases, considerando que aún debe destrabarse primero la situación de un centrodelantero.

