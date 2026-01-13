Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La gran preocupación del Tano Ortiz en Colo Colo: espera por la llegada de un nuevo arquero

La dirigencia de Colo Colo no ha contratado a otro arquero para competir con Fernando De Paul y eso inquieta al entrenador.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
El Tano Ortiz espera por la llegada de otro arquero
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEl Tano Ortiz espera por la llegada de otro arquero

En Colo Colo se avanza muy lento con el tema de incorporación de refuerzos. A pesar de que hace más de un mes terminó el torneo, recién este lunes llegó el segundo defensor central para convertirse en la tercera incorporación.

Un tema que en la interna inquieta al entrenador Fernando Ortiz, sobre todo porque las prioridades le han ido pateando uno de sus grandes deseos: la llegada de un nuevo arquero.

No es descabellado lo que indica el Tano. Si bien Fernando De Paul tiene las condiciones para ser el meta titular, le preocupa la poca competencia interna que hay en un puesto tan importante.

Ortiz quiere otro arquero para Colo Colo

El segundo meta es Eduardo Villanueva, quien oficialmente no ha sumado ni 45 minutos en su carrera. Solo tiene un partido, cuando ingresó en septiembre del año pasado ante Iquique, en el Monumental. Más atrás vienen los inexpertos Santiago Tapia, Gabriel Maureira y Benjamín Morales.

De Paul no tiene competencia en el arco de Colo Colo y eso preocupa a Ortiz

De Paul no tiene competencia en el arco de Colo Colo y eso preocupa a Ortiz

Ortiz no ha hablado públicamente durante la pretemporada de Colo Colo, pero sí lo ha hecho internamente con la dirigencia. Al presidente Aníbal Mosa y al gerente deportivo Daniel Morón les señala que se debe traer otro meta.

Publicidad

¿Qué pasa si De Paul es expulsado o sufre alguna lesión? Entiende que es importante darle tiraje a la cantera y trabaja con muchos juveniles, pero en el puesto de arquero la situación la ve diferente.

Planteó la opción de contratar a uno experimentado, como Esteban Andrada, pero no llegó a buen puerto su salida de Zaragoza. También ha existido interés por Jaime Vargas, joven golero de Deportes Recoleta.

El negocio de ensueño que realiza Colo Colo en el mercado de fichajes en medio de su crisis

ver también

El negocio de ensueño que realiza Colo Colo en el mercado de fichajes en medio de su crisis

Habrá que ver si la dirigencia termina cumpliendo su anhelo en el mercado de pases, considerando que aún debe destrabarse primero la situación de un centrodelantero.

Publicidad
Lee también
Colo Colo afina un problemático sorpresón para Ortiz en el mercado
Colo Colo

Colo Colo afina un problemático sorpresón para Ortiz en el mercado

Pizarro o Romero: cuentan la firme sobre el último fichaje de Colo Colo
Colo Colo

Pizarro o Romero: cuentan la firme sobre el último fichaje de Colo Colo

Méndez +10: El 11 titular de Colo Colo 2026 con sus tres refuerzos
Colo Colo

Méndez +10: El 11 titular de Colo Colo 2026 con sus tres refuerzos

Tomás Barrios firma increíble debut en el Australian Open
Tenis

Tomás Barrios firma increíble debut en el Australian Open

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo