Colo Colo emprendió viaje rumbo a Uruguay para disputar la Serie Rio de la Plata, parte clave de su preparación para la temporada 2026. Durante la jornada, el plantel albo llegó al aeropuerto para abordar el vuelo que lo llevará a enfrentar nuevos desafíos internacionales.

La presencia del Cacique no pasó desapercibida, ya que hinchas y medios esperaban escuchar y ver al plantel albo. Varios jugadores decidieron saludar, aunque el movimiento fue rápido y con poco espacio para declaraciones extensas.

Uno de los nombres que generó mayor atención fue el de Lucas Cepeda, quien al ser consultado directamente por Redgol, optó por no entregar declaraciones. El jugador continuó su camino, evitando referirse a cualquier tema en particular.

La actitud del extremo no pasó inadvertida, considerando el interés que existe en torno a su presente, justo en la antesala de una nueva etapa competitiva para el cuadro popular.

Pieza clave de Colo Colo podría estar afuera

Cepeda quiere salir de Colo Colo y hay oferta

De acuerdo a lo informado por el ex portero y comentarista Nicolás Peric, el deseo del atacante de Colo Colo es partir. “Estuve con Cepeda, o sea me encontré con Lucas. Le dije qué pasa. Me dijo ya estoy, yo estoy cansado. Hay una (oferta) ahora, ojalá el presi la acepte ahora”, comentó.

Peric, ya conociendo como es el fútbol, aconsejó a Lucas. “El salto es demasiado importante en tu vida y me dijo ‘Ojalá el presi la acepte’. Por lo mismo le dije que ojalá porque ya parece cualquier cosa y me dijo ‘Yo ya estoy desgastado’”, cerró.

Mientras tanto, el foco de Colo Colo está en afrontar de la mejor forma su participación en la Serie Río de la Plata, pero el caso de Lucas Cepeda se mantiene como un tema latente. Esto, con el mercado abierto y opciones de sumar un refuerzo que hasta ahora no estaba en los planes si es que parte.