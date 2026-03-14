Universidad Católica y Everton protagonizaron un partidazo para cerrar la jornada sabatina de la Liga de Primera. En el Claro Arena, ambos equipos repartieron puntos.

Los Cruzados tenían la oportunidad de llegar a la cima del fútbol chileno, para lo cual era obligación ganar. Sin embargo, el buen comienzo de los Ruleteros los complicó más de la cuenta. A pesar de lo anterior, lograron despertar y rescatar al menos el empate.

Entretenido empate entre Católica y Everton

En el papel, era Universidad Católica el favorito para quedarse con la victoria, pero a los 4 minutos eso cambió. Un rápido contragolpe de Everton fue finalizado de buena manera por Cristian Palacios. Fue el 1-0 en el Claro Arena.

Los Cruzados intentaron reaccionar al gol de los viñamarinos, pero vino otro mazazo. Vicente Bernedo abandonó su área para cortar un ataque, pero entregó el balón de mala manera y Lucas Soto a los 7′ puso el 2-0. Sorpresa total en Las Condes.

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Los nervios y la tensión comenzaron a apoderarse de Universidad Católica. Everton tuvo para liquidar la historia, pero no logró finalizar de mejor manera sus ataques en el primer tiempo. Cuando ya se iban al descanso, en el 45+5 apareció el de siempre. Sí, ese en el que está pensando: Fernando Zampedri se elevó en el aire y puso el 1-2. Es el 9° del argentino nacionalizado chileno en el actual torneo.

El gol de Zampedri le dio otro aire a los Cruzados en el segundo tiempo. Los dirigidos por Daniel Garnero se volcaron en ataque y los Ruleteros tuvieron su chance de poner el 3-1, pero el un ajustado fuera de juego le negó el tanto a Chorri Palacios. Cuando la UC no encontraba el camino, un ajustado centro de Justo Giani fue desviado por Jimmy Martínez, quien puso el 2-2 en el 73′.

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Martínez puso el 2-2 definitivo en el Claro Arena. Imagen: Photosport

Juan Ignacio Díaz fue expulsado en la UC por doble amarilla en el 84′ y Dieter Villalpando vio la roja en Everton en el 90+1 por una agresión a Gary Medel. El marcador no se movió más y se debieron conformar con el empate.

Universidad Católica desperdició la oportunidad de quedar como líder y se ubicó 3° con 11 puntos, a 1 unidad del puntero Colo Colo. Everton no pudo mantener la ventaja y se mantiene en zona de descenso con 7 unidades. Para la anécdota, este fue el primer empate en el Claro Arena.

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Tabla de posiciones de la Liga de Primera: