El actual delantero de Sevilla dio un duro golpe al deseo de los hinchas del Romántico Viajero.

Alexis Sánchez tiene su futuro en el aire y ante esta incertidumbre, Universidad de Chile se ilusionó con traerlo de vuelta al fútbol nacional. Sin embargo, esto no sucederá.

El tocopillano tuvo una temporada irregular con Sevilla, club con el que termina contrato en los siguientes días. De ahí, es que surjan muchas especulaciones sobre qué sucederá con su carrera. A los 37 años, no era loco pensar en su regreso a la Chilean Premier League.

Sánchez no llegará a U. de Chile

Si bien Alexis Sánchez jugó en Cobreloa y Colo Colo, siempre se ha especulado con que en caso de volver al país, lo haría a Universidad de Chile. Esto porque él ha revelado que el sueño de su padre era que jugara en el Bulla y además, el bicampeón de América ha tenido más de un guiño con los Azules.

Con el fin de su contrato con Sevilla, este parecía ser el momento ideal para concretar el arribo de Sánchez al Romántico Viajero. Parecía, porque finalmente todo indica que esto no sucederá y que los hinchas nuevamente se quedarán con las ganas.

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El periodista Cristian Caamaño en Balong Noite, reveló que un hincha de Universidad de Chile se encontró con Alexis Sánchez en el vuelo de Madrid a Santiago. Ahí le consultó directamente al atacante por su llegada al CDA y este fue contundente.

“Me quedo un año más en Europa“, respondió Sánchez al seguidor de la U. De esta manera, otra vez se acaba la ilusión de ver al tocopillano en la Chilean Premier League con la camiseta del Romántico Viajero.

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Sánchez apunta a continuar su carrera en Europa. Imagen: Getty

Alexis Sánchez cumplirá 38 años el próximo 19 de diciembre. Si quiere quedarse una temporada más en el viejo continente, vale preguntarse si podrá darse algún día su llegada a Universidad de Chile, o simplemente se quedará en un deseo incumplido como ya sucedió con Mauricio Isla.