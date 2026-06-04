Paraguay vuelve a la Copa del Mundo con la confianza recobrada. Los sudamericanos buscan superar los cuartos de final del 2010.

Datos principales

Confederación: Conmebol

Apodo: La Albirroja, Los Guaraníes.

Ranking FIFA: 40°

Grupo en el Mundial: D (Estados Unidos, Turquía y Australia)

¿Cómo clasificó al Mundial?

¡De vuelta en el Mundial! Paraguay consiguió clasificar a la Copa del Mundo en la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol, gracias a un empate en casa ante Ecuador. Se valió de las derrotas de Bolivia y Venezuela, que sucumbieron ante Colombia y Argentina, respectivamente.

Pero los resultados más bullados vinieron antes. Paraguay se hizo fuerte en casa y derrotó por la mínima a Brasil (gol de Diego Gómez a los 20′) y venció por 2-1 a Argentina (para los trasandinos anotó Lautaro Martínez a los 11′ y para los guaraníes Antonio Sanabria a los 19′ y Omar Alderete a los 47′).

Finalmente, ocuparon el sexto lugar de las Eliminatorias Conmebol, las más difíciles del mundo, siendo los últimos clasificados directos. Eso sí, obtuvieron 28 puntos, igual que Colombia, Uruguay y Brasil, y fueron relegados a ese puesto solo por la diferencia de goles. Mundial 2026, allá van los guaraníes.

Calendario y estadios en los que juega

Estados Unidos vs. Paraguay (viernes 12 de junio, 21:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles) Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

(viernes 12 de junio, 21:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles) Transmisión: / DirecTV / Disney+. Turquía vs. Paraguay (viernes 19 de junio, 23:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco) Transmisión: DirecTV.

(viernes 19 de junio, 23:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco) Transmisión: DirecTV. Paraguay vs. Australia (jueves 25 de junio, 22:00 hrs, Levi’s Stadium, San Francisco) Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 540 kms. (Los Ángeles-San Francisco).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 20%

Llegar a cuartos de final: 11,1%

Alcanzar semifinales: 3,8%

Llegar a la final: 1,5%

Ser campeón: 0,3%

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Proyección de la IA

Gemini, Inteligencia Artificial de Google, no le tiene mucha fe a los paraguayos. Pese a que les otorga la chance de pasar la fase de grupos, cree que los guaraníes no irán “a regalar espectáculo”, sino que “irán a la guerra”.

Es por eso que la IA ubica el techo de la Albirroja en los dieciseisavos de final, tras una fase de grupos en la que caería ante Estados Unidos (“se definirá a favor de los locales por detalles”), derrotaría a Australia (“victoria corta y sufriendo”) y sacaría un empate ante Turquía (“Paraguay planteará un cerrojo táctico”).

Su clasificación sería “arañando el segundo lugar” y solamente “el desgaste físico les pasará la factura” y será la razón por la que no avanzarán más allá de la primera ronda de eliminación directa.

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El plantel de Paraguay

Porteros:

– Orlando Gill (San Lorenzo)

– Gastón Olveira (Olimpia)

– Roberto Jr. Fernández (Cerro Porteño)

Defensores:

– Juan Cáceres (Dinamo Moscú)

– José Canale (Lanús)

– Fabián Balbuena (Gremio)

– Omar Alderete (Sunderland)

– Gustavo Gómez (Palmeiras)

– Alexandro Maidana (Talleres)

– Junior Alonso (Atlético Mineiro)

– Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)

Mediocampistas:

– Braian Ojeda (Real Salt Lake)

– Damián Bobadilla (San Pablo)

– Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps)

– Diego Gómez (Brighton)

– Miguel Almirón (Atlanta United)

– Kaku Romero Gamarra (Al Ain)

– Mauricio Magalhães (Palmeiras)

– Matías Galarza (River Plate)

– Ramón Sosa (Palmeiras)

– Gustavo Caballero (Portsmouth)

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Delanteros y Extremos:

– Gabriel Ávalos (Independiente)

– Álex Arce (Independiente Rivadavia)

– Isidro Pitta (Bragantino)

– Julio Enciso (Ipswich Town)

– Antonio Sanabria (Cremonese)

Jugador estrella: Miguel Almirón

El desequilibrio en la ofensiva de Paraguay tiene un dueño absoluto y se llama Miguel Almirón. En un combinado históricamente reconocido por el rigor defensivo y el juego aéreo, el zurdo nacido en Asunción aporta la cuota de rebeldía necesaria para cambiar los ritmos del partido.

Su consolidación en el extranjero arrancó tras brillar en Cerro Porteño y dar el salto a Lanús, donde levantó el título de primera división en Argentina. Ese rendimiento lo catapultó al Atlanta United, franquicia con la que conquistó la MLS Cup antes de firmar por el Newcastle United. En Inglaterra, demostró su verdadera capacidad: superó las críticas iniciales para adueñarse de la titularidad en la durísima Premier League.

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Con la indumentaria guaraní, su camino ha estado marcado por la perseverancia. Desde su debut oficial en 2015, asumió la pesada carga de ser el referente futbolístico de su país en medio de complejos procesos de recambio. Acumula presencias ininterrumpidas en las últimas cuatro ediciones de la Copa América y se ha matriculado con goles decisivos en el actual proceso de Eliminatorias Sudamericanas. Almirón es un nombre obligatorio en cualquier alineación de Paraguay.

Almirón es una de las grandes esperanzas en Paraguay | Getty Images

Jugador a seguir: Diego Gómez

Diego Gómez es el prometido recambio de la Albirroja. Lejos del perfil del volante de contención rústico y pesado que históricamente caracterizó a Paraguay, este mediocampista destaca por su dinámica integral, una técnica depurada y un despliegue físico que ya nos quisiéramos todos. Tiene una gran capacidad para romper líneas con balón dominado y pisar el área contraria con peligro real. Lo que aporta es un toque de modernidad táctica indispensable para los guaraníes.

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Libertad es el club de sus amores en Asunción. Allí, se coronó campeón, lo que le valió que cayeran los dólares de la MLS. En el Inter Miami se consolidó como titular indiscutido, compartiendo vestuario con figuras planetarias y levantando títulos. Ese rendimiento sostenido impulsó su reciente y definitivo salto a la Premier League para defender la camiseta del Brighton, una institución especialista en pulir talentos sudamericanos y donde actualmente perfecciona su ritmo competitivo.

Ejerció como capitán y figura excluyente de la Selección de Paraguay que conquistó el Preolímpico Sudamericano a inicios de 2024. En la escuadra adulta asimiló la responsabilidad de inmediato, marcando un hito imborrable al anotar el golazo decisivo con el que Paraguay derrotó a Brasil en las actuales Eliminatorias. Gracias a ese nivel de influencia directa en los resultados, Gómez asume este Mundial como el gran motor futbolístico de su nación.

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Técnico: Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro priorizó siempre el trabajo de laboratorio. Su salto definitivo al prestigio continental se gestó en Arsenal de Sarandí, equipo con el que alzó una histórica Copa Sudamericana. Años después, dio el salto a Boca Juniors. Sin embargo, su verdadero hábitat lo encontró a nivel de selecciones. Tras llevar a Ecuador a Qatar 2022 y firmar un competitivo paso por Costa Rica, el estratega argentino aceptó el llamado de Paraguay a mediados de 2024. Los guaraníes estaban hundidos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

El sello del Lechuga encajó a la perfección con el paladar tradicional del fútbol paraguayo. Lejos de intentar imponer posesiones largas o lujos innecesarios, su propuesta se basa en el orden defensivo extremo y la contundencia de cara al gol. Arma bloques sumamente compactos, cediendo la iniciativa al rival para obligarlo a chocar contra un muro. Por otro lado, su forma de lastimar es mediante transiciones rápidas o explotando el juego aéreo. Es un DT que convence a sus dirigidos del sacrificio solidario. Así fue sacando a flote a Paraguay.

Claro, porque su desembarco en Asunción cambió drásticamente el rumbo de la Albirroja. En tiempo récord, rescató el ADN competitivo que parecía extraviado en las células guaraníes. Le devolvió la confianza al plantel y consolidó una defensa impenetrable en el Defensores del Chaco. Gracias a un final de Eliminatorias espectacular, logró devolver al país a una Copa del Mundo tras 16 años de dolorosas ausencias. Con un plantel aguerrido tratará de seguir ampliando las loas hacia su desempeño, con miras a ser una de las sorpresas del certamen en Norteamérica.

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Posible 11

Mejor participación de Paraguay en los Mundiales

La Selección de Paraguay venía de una larga ausencia en los mundiales. Desde 2010 que los guaraníes no se hacían presentes en una cita planetaria, siendo precisamente esa última participación la mejor de su historia.

En Sudáfrica 2010, Paraguay estuvo en el sorpresivo Grupo F, donde quedó última Italia. Los guaraníes quedaron al tope de la tabla, superando a Eslovaquia, Nueva Zelanda y la ya mencionada Azurra.

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Luego vino el gran hito. Porque en 1986, 1998 y 2002 Paraguay ya había logrado una clasificación a octavos de final, pero nunca había pasado de esa fase (de hecho, en 1998 fue eliminada trágicamente por un gol de oro de Francia). En cambio, en Sudáfrica, los guaraníes consiguieron superar la historia, al vencer desde la tanda de penales a Japón, en una entretenida definición.

Y si bien le jugaron de igual a igual a los futuros campeones del mundo, España, un gol de David Villa a los 83′, en los cuartos de final, terminó con la aventura paraguaya en tierras africanas. Se llevaron todos los aplausos.

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Jugador histórico destacado: José Luis Chilavert

¡Debería ser paseado por los colegios y las universidades! Forjado en el fútbol paraguayo, José Luis Chilavert dejó su país para convertirse en el amo y señor de Vélez Sarsfield durante los noventa. En Liniers lo ganó absolutamente todo: campeonatos locales, la Copa Libertadores y la mítica Intercontinental ante el poderoso Milan en Tokio. Su imponente presencia física lo llevó luego a Europa, donde alzó la Copa de Francia con el Estrasburgo.

Más allá de sus notables reflejos bajo los tubos, el zurdo se adueñó del trono histórico al revolucionar por completo su posición. Chila no era un atajador tradicional. Funcionaba como el primer organizador del equipo y un ejecutor letal a balón parado. De hecho, fue su pegada la que patentó su estilo temerario, cerrando su carrera con más de sesenta goles oficiales. Esa mezcla entre un guardameta de élite y un líder caudillo lo elevó por encima de cualquier otro talento de su país.

En la Albirroja vivió una época de pura rebeldía y hazañas. Portó la jineta con un orgullo feroz, siendo el estandarte de una generación que hizo tambalear al local en Francia 98. El fatídico gol de oro les impidió el milagro. Pese a ello, Chilavert volvió a decir presente en Corea/Japón 2002, con menos éxito. Una de sus grandes marcas es que fue el primer portero en anotar un tanto en la historia de las Eliminatorias de la Conmebol.

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José Luis Chilavert era un crack con los balones parados.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Paraguay?

Paraguay había ido perdiendo una de sus características históricas. Llegó Gustavo Alfaro a la banca y trabajó en devolverle a los guaraníes la fortaleza defensiva que yacía flotando en su ADN. El efecto fue volver a poner el cerrojo en la retaguardia, convirtiendo nuevamente la zaga albirroja en una de las más rocosas de todo el continente.

Sin dudas, esta ha sido una de las novedades que hizo que Paraguay volviese a la Copa del Mundo. El retorno a las raíces, propiciado por Alfaro, también trajo de vuelta el arma letal guaraní, las pelotas paradas. Ahora, la Selección Paraguaya se sirve de un juego aéreo agresivo para destrabar partidos que, en las clasificatorias anteriores, se les cerraban.

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Volvamos a la cabeza de Alfaro. El DT intenta utilizar el bloque cerrado para impedir que los rivales marquen contra Paraguay. No obstante, no es lo que siempre sucede y muchas veces el cortocircuito comienza allí. La Albirroja suele carecer de medios para dar vueltas los partidos. Es por eso que un gol tempranero, puede ser fatal en la forma de juego que propone el técnico.

Otra de las debilidades de Paraguay también tiene que ver con su forma de juego. Si bien el contragolpe es su mayor arma ofensiva (complicándose cuando un equipo les cede el balón), lo cierto es que los ataques se hacen bastante predecibles. ¿Por qué? Pues, debido al circuito de juego. La forma de salir rápido hacia el ataque se hace a través de Julio Enciso o Miguel Almirón, los que rompen líneas transportando la pelota por 30 o 40 metros. Esto hace anticipables sus movimientos y los expone a una marca férrea que puede voltearle el tablero a Alfaro.

Datos freak de los guaranís

Partamos con dos cosas que ocurrieron en Francia 98. Allí, José Luis Chilavert se transformó en el primer arquero en los mundiales en ejecutar un tiro libre directo. Ocurrió contra Bulgaria, en la fase de grupos, cuando el Chila ejecutó un tiro libre en el minuto 73, que fue desviado con los dedos por el meta Zdravkov.

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En ese mismo Mundial de 1998, Paraguay sufrió un duro golpe. Los guaraníes fueron los primeros eliminados por medio de un Gol de Oro. Ocurrió en los octavos de final, cuando Trézeguet le dejó servido un balón a Laurent Blanc y el defensa galo anotó el tanto de la victoria de Les Bleus, en el tiempo extra. Las imágenes de Chilavert parando del suelo a sus compañeros desconsolados dieron la vuelta al mundo.

Otras imágenes que dieron la vuelta a todo el planeta tuvieron su origen en Sudáfrica 2010. Pero no tiene que ver con la mejor actuación de la Selección de Paraguay en toda su historia, o al menos no con los jugadores. En vez de apuntar a jugadores como Justo Villar, Nelson Haedo Valdez o Lucas Barrios, los lentes de las cámaras empezaron a enfocar repetitivamente a Larissa Riquelme, modelo guaraní que se hizo viral tras ser captada celebrando los goles con su teléfono celular guardado en su escote. Esta fama le hizo prometer que posaría desnuda si los paraguayos alcanzaban las semifinales. Muchos se lamentaron con la eliminación en cuartos de final, ante España. Pese a ello, la “Novia del Mundial” igual hizo la sesión fotográfica, la que dio la vuelta al mundo.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Esta es la novena Copa del Mundo en la que participará Paraguay. Pese a ello, los guaraníes cargan con una anomalía: nunca han ganado más de un partido en los 90 minutos en un Mundial. El máximo que cargan es de una sola victoria por edición, por lo que, de sumar seis unidades en el grupo o una victoria y algún triunfo en las fases siguientes, romperán con esta marca.

Y, como se dijo en las fortalezas y debilidades, el hecho de que Paraguay venga recuperando su ADN defensivo hace que pueda batir otro récord. Hablamos de lo que se consiguió en Sudáfrica 2010, cuando los guaraníes clavaron tres partidos seguidos sin conceder goles (ante Eslovenia, 2-0; ante Nueva Zelanda, 0-0; y ante Japón, en octavos de final, 0-0). ¿Estarán a la altura de la mejor selección guaraní de todos los tiempos?