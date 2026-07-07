La senadora de Paraguay se salió de sus casillas con Mbappé y, ahora, aprovechó de repasar a Alejandro Domínguez.

Lejos de bajarle un poco a las palabras racistas proferidas en contra de Kylian Mbappé, la senadora paraguaya, Celeste Amarilla, sigue en la misma sintonía. Todo por la reacción del jugador galo tras el duelo entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

A la senadora los cables se le anduvieron cruzando, tras ver la reacción de Mbappé tras el encuentro. Le dijo al delantero del Real Madrid que chupaba “cocos en vez de leche materna” y que “lo más instruido que escuchó fueron a chimpancés”. Y no hay nada que justifique eso.

Por su parte, Kiki no se quedó callado y le mandó una respuesta rápida a la senadora. Le dijo que era una mujer “despreciable e indigna”, para agregar que ella no “representa a Paraguay, ese país que transpiró pasión y honor a lo largo del campeonato”.

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Mbappé no fue el único

La senadora aprovechó su minuto de fama al máximo. Además de responder en redes sociales al francés (donde lo acusó de “violencia de género”), llamó a una conferencia de prensa donde ahondó en su visión de lo acontecido. Allí, disparó contra del timonel de la Conmebol y del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

“Le digo a Alejandro Domínguez y Robert Harrison que defiendan a sus jugadores. Porque es gracias a los jugadores de la Albirroja que ustedes facturan”, empezó diciendo la senadora.

“Es gracias a la Albirroja que ustedes se están llenando de dinero. Y con ese dinero, después, van a venir a pelearnos las elecciones nacionales. Porque se mueren de ganas con ser presidentes de la República, con la plata del fútbol”, siguió.

Mbappé le celebró en la cara a los paraguayos | Getty Images

“Vienen con la plata de las coimas que reciben por votar las sedes de los mundiales. Eso es lo que se descubrió en el FIFA-Gate. Acá el que paga se lleva más”, terminó de decir Celeste Amarilla, que sumó nuevos rivales.

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En resumen…

La senadora paraguaya Celeste Amarilla sumó nuevos cuestionamientos tras sus insultos racistas a Kylian Mbappé, apuntando esta vez contra los dirigentes del fútbol sudamericano y local.

sumó nuevos cuestionamientos tras sus insultos racistas a Kylian Mbappé, apuntando esta vez contra los dirigentes del fútbol sudamericano y local. Durante una conferencia de prensa, la parlamentaria arremetió contra Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) y Robert Harrison (presidente de la APF), exigiéndoles que defiendan a los futbolistas de la selección.

(presidente de la Conmebol) y (presidente de la APF), exigiéndoles que defiendan a los futbolistas de la selección. Celeste Amarilla acusó a ambos dirigentes de lucrar a costa de los jugadores y sugirió que utilizan el dinero del fútbol, incluyendo presuntos sobornos vinculados al FIFA-Gate, para financiar futuras aspiraciones políticas con miras a la presidencia de la República de Paraguay.