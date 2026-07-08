El cuadro Albiceleste ya se prepara para el duelo por los cuartos de final ante el sorprendente elenco helvético.

Inmortal. Argentina sufrió más de la cuenta ante Egipto en el Mundial 2026, lo perdía por 2-0 hasta los 79 minutos, pero pudo dar vuelta el marcador y clasificó a los cuartos de final.

Nadie puede tener al equipo que tiene a Lionel Messi, quien por ahora se alza como la gran estrella de la Copa del Mundo, gracias a los 8 goles que ha conquistado en el certamen.

Pero los argentinos tienen a otro inesperado salvador, el defensor central Cristian Cuti Romero, quien se vistió de anotador y marcó de cabeza ante Cabo Verde y Egipto, siendo vital en la fase final del Mundial.

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Cuti Romero podrá jugar ante Suiza en los cuartos de final

Cuti Romero, autor del primer gol de Argentina ante los africanos en Atlanta, terminó el partido de este martes con problemas físicos, por lo que muchos pensaban que podía ser baja ante Suiza por los cuartos de final.

Sin embargo, bajo la información de TyC Sports, el defensor central de Tottenham está en condiciones de ser de la partida este viernes ante los helvéticos, en el duelo que se jugará en Kansas City por el paso a las semifinales del Mundial.

El momento del gol de Cuti Romero a Egipto. (Photo by Elsa/Getty Images)

“El cordobés de 28 años será titular el próximo sábado a las 22, cuando Argentina se enfrente a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Si bien hay que esperar a los entrenamientos de esta tarde y mañana, no se avizoran demasiadas modificaciones en el equipo que estuvo de titular ante Egipto”, señaló el citado medio.

Argentina buscará el paso a semifinales, donde el ganador de su partido con Suiza se va a medir con el vencedor del choque entre Noruega e Inglaterra.

En síntesis

Cristian Cuti Romero terminó con problemas físicos el partido de Argentina ante Egipto.

terminó con problemas físicos el partido de Argentina ante Egipto. El defensor Cuti Romero jugará como titular ante Suiza por los cuartos de final.

jugará como titular ante Suiza por los cuartos de final. Argentina jugará este sábado a las 22:00 horas contra Suiza en Kansas City.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Argentina y Suiza por el Mundial 2026?

El partido por los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio, a partir de las 21:00 horas de Chile, en Kansas City.