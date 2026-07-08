Los dichos de Bizarrap en el post partido del duelo entre Argentina y Egipto generaron aún más sospechas en los octavos de final del Mundial.

El partido entre Argentina y Egipto, válido por los octavos de final del Mundial 2026, sigue generando polémica. Esto, debido a que muchos ven como demasiado favorables a la Albicelestes los cobros de los árbitros.

Si bien cada una de las decisiones arbitrales puede ser reforzada por un argumento fuerte, lo cierto es que el VAR ha actuado de modo laxo en esta Copa del Mundo. Algunas jugadas las revisa hasta el detalle. Otras, no.

Con una falta de lógica común y una aplicación variable del reglamento, muchos se preguntan sobre la eficiencia generada por el VAR. Si la tecnología vino, supuestamente, a hacer más justo todo, resulta que no lo logró.

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La invitación que enciende la polémica

Ya que estamos en medio de una lógica de conspiración y de poner en tela de juicio lo que acontece en el Mundial 2026, hay otro hecho que sale a la luz. Fue en el post partido que las declaraciones de Bizarrap encendieron las alarmas.

¿Qué tiene que ver el músico con el Mundial 2026? Pues, bien, resulta que fue invitado al partido entre Argentina y Egipto para la entrega del premio a mejor jugador. Es decir, se definió que un trasandino entregase este reconocimiento, mucho antes de saber el resultado.

“Me avisaron ayer de que tenía que darle el premio. Sea quien sea el jugador del partido… Obviamente que dije que sí, me gusta demasiado el fútbol. Generalmente, prefiero no hacer estas cosas, pero tenía la esperanza de que íbamos a terminar ganando y fue así”, dijo Bizarrap.

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Luego, el argentino se dio cuenta de lo polémico de sus dichos e intentó arreglarla. Pese a eso, en redes sociales sirvió para la especulación total por parte de la gente.

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En resumen…

El músico Bizarrap fue invitado para entregar el premio al mejor jugador del partido.

fue invitado para entregar el premio al mejor jugador del partido. El encuentro entre Argentina y Egipto correspondió a los octavos de final del Mundial.

y Egipto correspondió a los octavos de final del Mundial. Las declaraciones de Bizarrap desataron especulaciones en redes por la supuesta parcialidad del VAR.