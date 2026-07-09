El arquero argentino aparece entre los peores de la Copa del Mundo según ranking de la FIFA. El ex seleccionado chileno lo defiende.

Argentina está en cuartos de final del Mundial 2026 y en sus últimos tres partidos recibió 5 goles. Por esa razón, su portero Emiliano Martínez figura como uno de los peores metas del certamen, según ranking de la FIFA.

La presencia del Dibu tan abajo en el listado de los porteros que jugaron en la Copa del Mundo llama la atención, y el transandino recibe una férrea defensa desde Chile, porque el ex meta de la Roja Eduardo Lobos, no cree que su rendimiento sea tan pobre.

“Dibu Martínez no creo que esté entre los más malos. Se ha creado una animadversión por cómo es, quizás no ha tenido la relevancia que ha tenido en Qatar, donde fue determinante en penales y contra Francia en la última jugada, ha sido un aquero más normal por decirlo de alguna forma, pero no influyente en los goles que le han hecho, quizás uno. Pero el resto poca responsabilidad de él”, dijo el ex golero a RedGol.

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El mejor arquero del Mundial 2026 según Eduardo Lobos

Eduardo Lobos, además, se dio el tiempo de analizar el rendimiento que han presentado los arqueros en la Copa del Mundo y cree que el que más ha destacado es Thibaut Courtois, en Bélgica.

“El Mundial ha sido de buenos arqueros, buenos momentos, más que del juego, buenas atajadas. Creo que hasta ahora el más sólido y consistente es Courtois, de Bélgica, quizás por el lugar donde juega, que lo lleva a transmitir tranquilidad”, expresó.

Thibaut Courtois sigue en el Mundial 2026 con Bélgica. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

“Hay otros buenos que son sorpresas, pero no hay tanto seguimiento en sus clubes”, cerró Eduardo Lobos.

La lucha por el Guante de Oro del Mundial 2026 está en disputa y por ahora no está claro el nombre del arquero que lo ganará.