Eduardo Lobos señala que Gabriel Maureira aún debe madurar para ser el arquero de titular de Colo Colo. Eso sí, le proyecta gran futuro.

Colo Colo decidió buscar a otro arquero como refuerzo y el apuntado es el uruguayo Santiago Mele, que actualmente milita en Monterrey de México.

El gran damnificado será el joven Gabriel Maureira, que atajó de emergencia al final del primer semestre por lesión de Fernando De Paul, pero que puede quedar como tercer portero cuando Tuto se recupere.

Eduardo Lobos, arquero campeón en la quiebra con el Cacique el 2002, manifestó que la decisión de Fernando Ortiz es correcta, entendiendo que el club necesita una proyección internacional.

“Yo creo que no está pensado en este año, tiene que ver en lo que viene, lo lógico es clasificar a una copa internacional y ahí se necesita experiencia. Maureira lo ha hecho bien, tiene potencial, futuro, pero está recién comenzando”, dice Lobos.

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Maureira deberá espera otra oportunidad

Lobos agrega que Maureira “ha tenido la oportunidad de demostrar que puede ser alternativa en Colo Colo, pero no sé si está para hoy asumir el desafío como número 1 tanto a nivel nacional como en copas internacionales”.

Eso sí, sabe que en el futuro va a tener más chances. “Es opción válida, igual que el Tuto, pero esta decisión es más pensando en el próximo año”, dice el ex meta.

“Siempre he dicho que ojalá los jugadores de casa puedan seguir jugando. Yo no lo veo en el día a día pero algo ha visto Ortiz en eso para buscar un arquero con mayor jerarquía para el puesto”, entiende.

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“Creo que en un campeonato internacional hay que ser protagonista, aunque eso no significa que Maureira en el corto plazo sea el número 1. Pero aún debe mejorar, crecer, madurar, independiente de sus errores”, explica Lobos.

Sabe que “le llegó todo de golpe, no lleva tanto en el fútbol joven de Colo Colo”, pero destaca que “tiene potencial y debe seguir trabajando con la gente capacitada del club”.