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Fútbol Chileno

La jugada de Gabriel Maureira que respalda la decisión de Fernando Ortiz de traer otro arquero

Gabriel Maureira falló en el empate parcial de O'Higgins pocos días después de que Ortiz pidiera públicamente un arquero para Colo Colo.

Por Felipe Escobillana

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Maureira no pudo atajar la pelota en el 2-2 de O'Higgins
© TNTMaureira no pudo atajar la pelota en el 2-2 de O'Higgins

Colo Colo le ganó 3-2 a O’Higgins en Copa Chile de manera agónica, gracias a un cabezazo del joven Felipe Raipán. Esto luego de desperdiciar una ventaja de 2-0.

En el empate parcial de O’Higgins, un centro rasante pudo ser interceptado por Gabriel Maureira. Sin embargo, la pelota se le pasó por debajo de sus manos y llegó el 2-2.

Jugada que de inmediato hizo recordar los dichos de Fernando Ortiz en los últimos días, quien señaló públicamente que quiere contratar otro arquero para pelear el campeonato.

“¿Queremos afrontar seis meses en lugares definitorios con un joven? Es algo que me preocupa”, manifestó el técnico, que entiende que cometer errores es parte del crecimiento de un portero, pero puede perjudicar en los resultados al club.

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“Se lo dije a Gabi y lo vuelvo a decir acá, Gabi ha afrontado algo urgente en una situación donde lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo muy bien”, agregó Ortiz.

Entiende que está jugando por una “urgencia” tras la lesión que sufrió Fernando De Paul, por lo que recién acumula una decena de partidos en primera.

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Ahora la decisión de contratar otro arquero debe tomarla la dirigencia, entendiendo que Tuto regresará a comienzo de septiembre si los plazos son favorables.

Es decir, podría estar para la recta final de la segunda rueda. Maureira, en ese caso, deberá afrontar duelos importantes como el Superclásico, pactado para el 23 de agosto.

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