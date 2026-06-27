Los dirigidos por el técnico Daniel Garnero tienen canasta completa y se ponen chapa de favoritos en el torneo.

Universidad Católica sigue pisando fuerte en la Copa Chile 2026, donde ahora goleó por un marcador de 4-2 a San Luis de Quillota, en un duelo jugado en el estadio Claro Arena.

Un importante resultado que pone a los cruzados en lo más alto del grupo B del torneo, alcanzando los 9 puntos, canasta completa de la mano del técnico Daniel Garnero.

La UC está en lo más alto de su grupo en la Copa Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Los goles de la UC

Pese a la victoria, Universidad Católica tuvo que sufrir en un comienzo, porque fue a los 2 minutos cuando sorpresivamente se adelantó en el marcador San Luis, con un tanto de Luis Muñoz.

Pero fue un duro golpe, porque los cruzados despertaron con Fernando Zampedri devolviendo la ilusión, cuando a los 28 minutos marcó el empate 1-1 ante se gente.

Fue Diego Corral quien puso la calma en el Claro Arena, cuando en el minuto 32 marcó el segundo tanto para la UC, que fue un suspiro para los hinchas que acompañaron en San Carlos.

En el segundo tiempo Bernardo Cerezo y Branco Ampuero ampliaron la goleada cruzada, mientras que en los descuentos vino un autogol en favor de la visita, obra de Cerezo.

Con esto, la UC es puntera con 9 puntos, seguida en el segundo lugar por Everton con 4 unidades, las mismas que Deportes Copiapó, mientras que San Luis cierra todo con 2 positivos.

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