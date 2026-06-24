El conjunto de Quillota ya trabaja en la conformación de su plantel para el segundo semestre y tendría avanzado un esperado retorno.

San Luis ya comienza a mover sus piezas de cara al segundo semestre. Con el objetivo de potenciar su plantel y mantenerse en la lucha por el esperado ascenso a la Primera División, el conjunto quillotano buscará reforzarse en este mercado de transferencias.

Sin embargo, antes de concretar nuevas incorporaciones, el club confirmó una baja en sus filas, anunciando a través de sus redes sociales la salida de uno de sus jugadores.

A través de sus redes, el club confirmó la salida de Cristián González. “San Luis de Quillota informa a sus hinchas y medios de comunicación que este martes 23 de junio, acordó el término de contrato con el futbolista”.

“Agradecemos a Cristián por el compromiso hacia sus compañeros de equipo e institución y deseamos el mayor de los éxitos a futuro”, señalan en el comunicado.

El refuerzo que suena en San Luis

Tras liberarse un cupo de extranjero, San Luis tendría todo listo para concretar el regreso de Facundo Juárez, futbolista que ya defendió la camiseta canaria durante la temporada 2025. “No está firmado el contrato pero ya tenemos un acuerdo”, señaló hace algunos días Hugo Villegas en Visión Deportiva.

La carrera de Facundo Juárez

El argentino también tuvo un paso por Deportes Limache, club con el que consiguió el ascenso a Primera División en 2024.

Juárez regresaría pronto a la liga chilena/Photosport

Suárez inició su carrera en Mitre de Santiago del Estero y posteriormente continuó su trayectoria en el fútbol mexicano, donde vistió las camisetas de Celaya FC y Dorados de Sinaloa. Luego regresó a Argentina para un nuevo ciclo en Mitre, antes de arribar al fútbol chileno en 2024.

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Tras sus pasos por Limache y San Luis, el mediocampista se incorporó en 2025 a Racing de Córdoba, elenco de la Primera Nacional argentina. Sin embargo, no ha logrado consolidarse, registrando apenas 152 minutos en cancha repartidos en seis partidos, sin goles ni asistencias.

En síntesis: