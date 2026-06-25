Toda la carne a la parrilla: la formación de Colo Colo para duelo clave ante O’Higgins en la Copa Chile

El cuadro albo no se guarda nada para su segundo partido de la competencia, porque pondrá a sus mejores hombres en el Monumental.

Partidazo. Uno de los duelos más atractivos de la Copa Chile se va a jugar este jueves, porque Colo Colo tiene un encuentro “Mundial” ante O’Higgins en el estadio Monumental.

A la misma hora en que Países Bajos, Suecia y Japón estén sellando su suerte en la Copa del Mundo, los albos se medirán ante los celestes en un duelo fundamental por el Grupo E.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, le da la misma importancia a la Copa Chile que a la Liga de Primera, es decir, no se guarda nada de cara al choque que se desarrollará en Macul.

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La formación de Colo Colo vs O’Higgins

Muchos pensaron que el Tano iba a poner un equipo mixto ante el buen elenco de Rancagua, sin embargo, opta por seguir dándole rodaje a la formación que está liderando la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja.

Por ejemplo, Arturo Vidal no quiere descansar y volverá a ser de la partida en el Cacique, siendo el líbero y afirmando la defensa junto a Jonathan Villagra y Joaquín Sosa.

Arturo Vidal no suelta la titularidad en Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport

Además, el Tano le da la titularidad a Maximiliano Romero como 9, quien deberá asumir el rol de eje de ataque en el arranque de la segunda rueda del torneo nacional, debido a la suspensión por cuatro fechas de Javier Correa.

De esta forma, el más probable once de Colo Colo es con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

En síntesis

Colo Colo y O’Higgins jugarán este jueves en el estadio Monumental por Copa Chile.

jugarán este jueves en el estadio Monumental por Copa Chile. Fernando Ortiz utilizará la formación que lidera la Liga de Primera por 10 puntos.

utilizará la formación que lidera la Liga de Primera por 10 puntos. Arturo Vidal será titular jugando como líbero en defensa junto a Villagra y Sosa.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Copa Chile?

El partido de Colo Colo ante O’Higgins por la Copa Chile se jugará este jueves 25 de junio, a partir de las 19:30 horas en el estadio Monumental.