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Fútbol chileno

Pablo Milad hace anuncio final sobre el nuevo DT de la selección chilena: “Un contrato por cuatro años”

El presidente de la ANFP contó la verdad del caso y, ante las especulaciones, puso fecha para tener al nuevo dueño de la banca en la Roja.

Por Nelson Martinez

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El presidente de la ANFP golpeó la mesa ante lo rumores por el DT de Chile.
© Photosport.El presidente de la ANFP golpeó la mesa ante lo rumores por el DT de Chile.

La selección chilena y el nuevo entrenador han sido temas por largos meses tras el adiós de Ricardo Gareca. Por ahora el equipo lo dirige Nicolás Córdova y mucho se ha hablado sobre su reemplazo, con una danza de nombres liderada por Manuel Pellegrini.

Si el periodista Fernando Tapia avisó hace poco que ya hay acuerdo de palabra para el nuevo dueño de la banca chilena, Pablo Milad tomó la palabra. El presidente de la ANFP despejó las dudas sobre el caso.

“Siempre lo he dicho. El nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile elegirá al nuevo técnico. No quiero que me digan que elegí un técnico que no les gusta o que no les satisfaga”, explicó.

Milad y el plan para el nuevo directorio con el DT

Pablo Milad dijo que él no elegirá al nuevo entrenador de la selección chilena, por lo que habrá que esperar mínimo hasta el fin de su mandato para que su sucesor lidere el proceso. El timonel de la ANFP deja su cargo en noviembre próximo.

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“Por eso tenemos que acelerar los procesos para la elección, estamos trabajando en dos comisiones…. Queremos la seguridad del técnico para que venga de un contrato por cuatro años”, declaró.

Además, el jefe del sillón en Quilín confirmó el cambio de marca de la camiseta de la Roja. Ahí reveló que “se firmó el contrato con Marathon… La camiseta se vendió en un 70, 80% más que lo que se había vendido”.

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Finalmente, Milad hizo un gran anuncio para la Primera B y confirmó el VAR para este torneo. “Los recursos están destinados ya, hubo una buena licitación para quienes se dedican al VAR y se ganó de buena forma. Habrá VAR en la segunda etapa del campeonato para tener mayor objetividad en los cobros”, cerró.

El video de Milad sobre la Roja:

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