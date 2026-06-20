Periodista de investigación, Fernando "Agustín" Tapia reveló la estrategia de Pablo Milad y compañía antes del fin de su mandato.

La selección chilena ya planifica el próximo periodo mientras se juega el Mundial 2026, apuntando al 2030 tras largos años sin jugar una Copa del Mundo. Por ahora el mando del equipo lo tiene Nicolás Córdova, aunque pareciera que no por mucho.

Es que el periodista Fernando “Agustín” Tapia tiró otra bombita en el programa Hay Zoom, revelando que en la Federación de Fútbol de Chile se movieron rápido con el nuevo DT. Eso, cuando a Pablo Milad le queda poco tiempo en su mandato en Quilín.

“Recibí una información de que efectivamente la Federación de Fútbol de Chile habría tomado la decisión de designar al técnico de la selección chilena ahora, pronto”, partió diciendo el periodista. Eso sí, dejó en claro que no se reveló el nombre por ahora.

La movida final por el nuevo DT de la selección chilena

El periodista Fernando “Agustín” Tapia dio su información sobre la estrategia de la Federación de Chile para amarrar el nuevo entrenador de la selección chilena. Nicolás Córdova no iría más como interino en los próximos meses.

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“Entrevistaron a cuatro entrenadores y con uno se habría llegado a acuerdo de palabra. Nada está cerrado, pero por alguna razón este nombre se mantiene bajo siete llaves, no tengo el nombre, les estaría mintiendo”, dijo el periodista.

Siguiendo con su información, el comunicador aseguró que en Quilín se mueven rápido, pero sin dar luces del elegido antes de la firma. Para Tapia, la idea es dejar todo amarrado antes del fin del mandato de Pablo Milad.

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“Si te das cuenta suceden cosas en la Federación que parecen indicar que sí, el cambio de la marca en la camiseta, recursos más frescos. Se están tomando decisiones antes del cambio de presidente”, cerró.