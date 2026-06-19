Arturo Vidal reveló sus dos nombres favoritos para asumir la banca de la Roja. Además, opinó de la opción de Manuel Pellegrini.

La Roja nuevamente tiene que ver un Mundial por TV. Por eso mismo, es necesaria la pronta llegada de un nuevo técnico que trabaje en volver a la máxima cita. Así también lo aprecia Arturo Vidal.

El King habló con la prensa en medio de la presentación de su emprendimiento “Experiencia Fútbol de King” y se refirió al presente de la selección nacional.

“Me da pena ver el Mundial sin Chile. Es triste, hay que volver. Hay talento, pero falta un buen trabajo y Chile siempre tiene muy buenos jugadores. Esperamos que vuelva lo antes posible”, dijo.

“Tienen que confirmar un entrenador luego, que haga un proceso bien, que vaya viendo jugadores y que vaya haciendo cosas que nos sirva a todos, que nos de ilusión de lo que viene“, presionó.

Arturo Vidal entrega dos favoritos para la banca de la Roja y opina sobre Pellegrini | Getty Images

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Arturo Vidal elige a sus candidatos para la banca de la Roja y opina sobre Manuel Pellegrini

Sobre la búsqueda del DT, Arturo Vidal mencionó que “hay que ser realistas. Hay entrenadores que están en otras selecciones, pero es difícil dar un nombre, porque, pucha… me gustaría algún entrenador chileno también“.

En todo caso, eligió a dos favoritos: Sebastián Beccacece y Jorge Almirón. “He trabajado con ellos, entonces son entrenadores que yo conozco”, justificó.

Además, se mostró más que abierto a la posibilidad de Manuel Pellegrini. “Le ha ido muy bien siempre en donde ha estado, es un entrenador de primer nivel“, dijo. Eso sí, dejó claro que no lo pueden esperar.

“Si se le da la oportunidad, ojalá que la aproveche y venga a ayudar, a sacar el fútbol chileno adelante. Pero ya no podemos esperar a nadie más, no podemos estar en veremos. Necesitamos uno lo antes posible“, cerró.