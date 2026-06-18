En ESPN Ecuador se refirieron al supuesto acuerdo entre Sebastián Beccacece y la Roja para después del Mundial 2026.

La información de un supuesto acuerdo para que Sebastián Beccacece sea el próximo técnico de la Roja sorprendió a varios. Y es que, por estos días, el técnico solo piensa en Ecuador en el Mundial 2026.

“Me dan por hecho que Beccacece está listo“, aseguró Mauricio Israel hace solo unos días en Círculo Central. Rápidamente, el rumor comenzó a circular por otros medios chilenos y dejó atónitos a los lectores.

Ahora, desde Ecuador desmienten este reporte. “Han sido días tensos dentro de la selección, sobre todo por la información que llega desde Chile. Vaya momento oportuno, porque también la afición ecuatoriana no está contenta con él”, contó el periodista Chobo Álvarez en ESPN.

“Por la información que pude recabar, puedo desmentir esto. (El acuerdo con Chile) es inexistente. Sebastián Beccacece se mantiene con su vínculo y se va a evaluar después de la Copa del Mundo”, complementó.

Sebastián Beccacece se enfoca en el Mundial 2026 | Getty Images

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Sebastián Beccacece solo piensa en Ecuador: qué viene en el Mundial 2026

Por ahora, Sebastián Beccacece solo piensa en obtener un buen resultado después del amargo debut contra Costa de Marfil, donde la Tri fue derrotada por la cuenta mínima en el Grupo E.

El próximo partido del elenco ecuatoriano será este sábado 20 de junio a las 20:00 horas contra Curazao. Después, vendrá el duelo clave ante Alemania el jueves 25 para cerrar la fase de grupos.