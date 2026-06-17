No es una broma. El departamento de turismo de Pensilvania recordó que no se le pueden colgar elementos a la figura del icónico personaje de cine, pues será fatal.

Ecuador sufrió una dolorosa derrota en su debut en el Mundial 2026, tras caer sobre el final por la cuenta mínima ante Costa de Marfil. Una caída que más allá del aspecto futbolístico, en Estados Unidos la aducen a un tema casi “místico”.

Es que el día anterior, en el banderazo que hubo en la ciudad de Filadelfia, específicamente en las escaleras del Museo de Arte, hinchas del Tri no tuvieron mejor idea que colocar una camiseta de su país sobre la estatua de Rocky Balboa.

El tema es que allá en EE.UU. existe una creencia generada en la NFL (liga de fútbol americano) que “los equipos cuyos seguidores decoran la estatua terminan perdiendo su siguiente compromiso importante”. Adivinen qué pasó con Ecuador y su debut del Mundial.

Ecuador en el Mundial: Víctima de la “maldición de Rocky”

La situación ya fue demasiado lejos cuando el departamento de turismo del Estado de Pensilvania emitió un comunicado oficial llamando a los hinchas de Brasil, Haití, Francia, Irak, Curazao, Croacia y Ghana que no hagan ademán de hacer lo mismo que los forofos sudamericanos.

“Como buenos anfitriones, nos gustaría compartir información sobre un fenómeno bien documentado en Filadelfia: la maldición de la estatua de Rocky“, escribió el gobierno de la ciudad. Podía haberlo sabido antes Ecuador de su debut en el Mundial 2026.

El próximo encuentro que se disputará en esta localidad es este viernes 19 de junio, cuando se enfrenten el Scratch y Haití. Y sus fanáticos ya están advertidos de no poner banderas o camisetas en el monumento al famoso personaje de ficción, porque habrá consecuencias.

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¿Cuándo juega este país?

Por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, Ecuador enfrentará a Curazao en el Estadio Arrowhead de Kansas City, este sábado 20 de junio desde las 20:00 horas (de Chile).

En síntesis

Ecuador perdió en su debut tras sufrir la supuesta “maldición” de la estatua de Rocky.

perdió en su debut tras sufrir la supuesta “maldición” de la estatua de Rocky. Los hinchas pusieron una camiseta al monumento de Rocky Balboa previo al partido. (87 car.)

previo al partido. (87 car.) Las autoridades de Pensilvania advirtieron a otros países no repetir esto para no perder.