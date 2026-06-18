El volante argentino-chileno vuelve a aparecer en el radar del puntero del fútbol chileno y aclaran el panorama.

Chiste repetido. En todas las últimas ventajas de fichajes aparece el mismo nombre en Colo Colo: Luciano Cabral. La opción de que el volante ofensivo llegue al Monumental se vuelve reactivar.

Desde que brillara en Coquimbo Unido el argentino-chileno es seguido en Macul, sin embargo, su arribo al líder de la Liga de Primera no se ha podido materializar.

Cabral nuevamente suena fuerte en Colo Colo y ahora se habla de un trueque. El ex seleccionado chileno vendría al equipo de Fernando Ortiz, mientras que el suplente Claudio Aquino llegaría a Independiente. Nada de eso es firme, aún.

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Afirman que Luciano Cabral no es prioridad para Colo Colo

Que Luciano Cabral suene en Colo Colo no es novedad, sin embargo, en Dale Albo aseguran que la opción del ex Argentinos Juniors en Macul no es del todo clara.

En el citado medio partidario explican que el fichaje del 10 no es prioridad para el Cacique, puesto que tienen a otros jugadores para llegar como refuerzo de cara al segundo semestre de 2026.

“Luciano Cabral no es prioridad en Colo Colo. Si bien es cierto que está en carpeta y que hoy está dentro de la lista de eventuales refuerzos, lo cierto es que las voces al interior del Monumental señalan que, en estos días, no es la principal opción que tienen para poder ser un fichaje“, explicaron.

Además, dieron a conocer que la continuidad de Aquino en el cuadro albo es improbable y que si no se va en la presente ventana de mercado, será a fin de año, cuando termine contrato.

Luciano Cabral jugando en Independiente. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Lo que parece ser un hecho es que Claudio Aquino no seguirá en Colo Colo. Si no se da ahora su salida, será a fin de año ya que finaliza contrato en diciembre de 2026 y Aníbal Mosa ya avisó que ni siquiera está asegurada su continuidad hasta dicha fecha. Su lesión profundiza su pésimo momento y, de momento, no hay fecha certera para que pueda regresar al equipo”, advirtieron.

Colo Colo busca un 10 y Luciano Cabral no es prioridad. El jugador que sí le gusta a Fernando Ortiz es Diego Valdés, a quien dirigió en América y también está sonando fuerte en los pasillos del Monumental.

En síntesis

Luciano Cabral suena como opción para Colo Colo pero no es prioridad de fichaje.

suena como opción para Colo Colo pero no es prioridad de fichaje. El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz , prefiere el fichaje del volante Diego Valdés .

, prefiere el fichaje del volante . El jugador Claudio Aquino no seguirá en el club y termina contrato en diciembre de 2026.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera