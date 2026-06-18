“El más laureado de Chile”: Colo Colo confirma amistoso internacional contra Millonarios

El partido ante el cuadro colombiano será en el Estadio El Campín y servirá para tener rodaje de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera.

Colo Colo suma un nuevo amistoso internacional. Ahora el Cacique participará del cumpleaños de Millonarios con un partido que se disputará tras la Copa Chile y a días del comienzo de la segunda vuelta de la Liga de Primera.

Este jueves se realizó anuncio oficial. “Dos legados, una cordillera, una gran celebración”, indicó el cuadro colombiano. Es que el Cacique será el gran invitado para celebrar su cumpleaños número 80.

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“Este encuentro especial hará parte de las actividades previstas para celebrar el aniversario número 80 de nuestra institución, una fecha que rinde homenaje al legado, la historia y la identidad que han acompañado al club desde 1946, frente al equipo más lauredo de Chile”, recalcaron.

El partido se disputará en el Estadio El Campín el sábado 18 de julio, justo un día antes de la final de Mundial. Lo que será el último examen antes del comienzo definitivo de la segunda rueda de la Liga de Primera. Lo que para los albos parte el 26/7 de local ante Deportes Limache.

Cabe consignar que la última vez que se enfrentaron fue en 2007 por Copa Sudamericana. En dicha instancia Millonarios eliminó a Colo Colo en definición a penales en el Estadio Monumental.

¿Cuáles son los partidos de Colo Colo en junio y julio?

Tras el duelo ante Cobresal por la Liga de Primera, ahora Colo Colo se enfoca en la Copa Chile. El primer partido será este sábado 20 de visita ante Deportes Recoleta. El fixture indica que el jueves 25/6 recibe a O’Higgins para cerrar el mes.

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Luego para comenzar julio tendrá la revancha ante los celestes el jueves 2 y posteriormente el 6/7 ante Recoleta. Al finalizar la Copa Chile, en el calendario aparece una ventana para tener unos días de descanso.

Esto para retomar el segundo semestre con el amistoso mencionado ante Millonarios el 18 de julio. Luego el 26/7 parte la segunda rueda de la Liga de Primera ante Deportes Limache.