De los 15 encuentros que se jugarán entre viernes y domingo, menos de la mitad se podrán ver por la señal oficial del fútbol nacional.

En medio de toda la efervescencia que existe entre los futboleros por el Mundial 2026, la actividad del fútbol nacional continúa este fin de semana con la reanudación de la fase de grupos en Copa Chile, con la integración de los equipos de Liga de Primera.

Son 15 los encuentros que se disputarán entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio, pero como ocurre habitualmente en este certamen, sólo una porción de estos partidos se podrán seguir por las pantallas de TNT Sports y en streaming por HBO Max.

Según informó la propia televisora en sus canales oficiales, serán siete los cotejos que se podrán seguir en sus plataformas. Tres de ellos el sábado 20 y los cuatro restantes el domingo 21. Esto incluye los juegos de Colo Colo, Universidad de Chile y Católica.

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Los partidos de Copa Chile que se verán por TV

Este sábado son tres los encuentros que se podrán seguir en la pantalla chica. A las 12:30 horas, Coquimbo Unido recibe a Iquique por el Grupo A. Desde las 15:00, Copiapó enfrenta a la UC por el Grupo B. Y luego, a las 17:30, Deportes Recoleta ante el Cacique.

Para el domingo 21, habrá cuatro partidos que se verán por TNT Sports. Huachipato-Puerto Montt desde las 12:30 por el Grupo H. Le sigue Temuco-Concepción a las 15:00 en el Grupo H. La U con Santiago Wanderers desde las 17:30 por el Grupo D. Cierra O’Higgins-Unión Española a las 20 por el Grupo E.

¿Qué juegos no se verán por TV?

VIERNES 19 DE JUNIO

Audax Italiano vs. Santa Cruz / 19:00 horas / Estadio Bicentenario de La Florida

San Marcos de Arica vs. Deportes Limache / 20:00 horas / Estadio Carlos Dittborn

SÁBADO 20 DE JUNIO

Magallanes vs. Palestino / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Rangers vs. Universidad de Concepción / 18:00 horas / Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca

Everton vs. San Luis de Quillota / 18:00 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar

DOMINGO 21 DE JUNIO