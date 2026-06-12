Colo Colo da vuelta la página luego de quedar fuera de la Copa de la Liga y se enfoca en lo que le queda de temporada. El Cacique se prepara para cerrar la primera rueda del torneo pero con la mira puesta en su tercera competencia del 2026: la Copa Chile.
Si bien la Liga de Primera entra en pausa, el fútbol chileno no para y sigue adelante con su fase de grupos. Y si bien el máximo premio que otorga es medio cupo a Copa Libertadores, el que se define con el tercero de la tabla del campeonato, Fernando Ortiz le avisó al plantel que no piensa en rotación.
Justo cuando el Cacique está por escaparse aún más en el liderato del torneo, su prioridad esta temporada, el técnico confirmó que no le dará descanso a sus figuras. Esto, con la idea de ganar dos torneos y así sacarse la espina que han dejado sus fracaso al mando del equipo.
Fernando Ortiz descarta rotación en Colo Colo para la Copa Chile
En Colo Colo no quieren dejar ningún detalle al azar y se preparan para enfrentar lo que resta de temporada sin descanso. El Cacique está por comenzar su aventura en la Copa Chile, un torneo que se tomarán con total seriedad y donde no probarán mucho.
Fernando Ortiz le avisó al plantel de Colo Colo que no habrá rotación en la Copa Chile. Foto: Photosport.
El técnico Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que será la planificación para este certamen que arranca. “Todas las competencias que enfrentemos o tenemos por enfrentar, vamos a dar el máximo y poner lo mejor que tenemos como equipo“.
En esa misma línea, el DT albo enfatizó en que tienen la obligación de pelear los títulos y más después del revés que sufrieron días atrás. “Somos un club que tiene que salir a ganar a cualquier cancha, como en la Copa de la Liga que no nos alcanzó”.
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Fernando Ortiz no se quedó ahí e insistió con su mensaje al plantel. “Afrontaremos la Copa Chile sabiendo que tenemos que ganar. Lo que considere en el momento, jugará el mejor equipo que vea en el momento“.
Finalmente y para que no quedaran dudas, el entrenador albo remarcó que la rotación en ese torneo no está contemplada. “No voy a guardar nada“, sentenció.
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Fernando Ortiz le raya la cancha a Colo Colo y le deja en claro que la Copa Chile será una competencia que van a pelear con todo. El Cacique ya dejó escapar un título y no quiere que los otros dos que le quedan este año se les vayan.
El debut de Colo Colo en la Copa Chile 2026
Fernando Ortiz y Colo Colo se preparan para lo que será el debut en la Copa Chile 2026. El próximo jueves 25 de julio desde las 19:30 horas el Cacique enfrentará a O’Higgins en el Grupo E, donde también están Deportes Recoleta y Unión Española.
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En resumen, Colo Colo
- Nuevo objetivo tras la eliminación en la Copa de la Liga: Tras quedar fuera de competencia y recibir duros golpes en este semestre, Colo Colo da vuelta la página para enfocarse en cerrar la primera rueda de la Liga de Primera y comenzar su aventura en su tercer torneo de la temporada 2026: la ansiada Copa Chile.
- Cero rotación y titulares a la cancha: Pese a la carga de partidos y a que el principal foco del club es mantener el liderato del torneo nacional, el director técnico Fernando Ortiz confirmó en conferencia de prensa que no habrá descanso para las figuras. El estratega fue categórico al señalar que “no voy a guardar nada” y que jugará siempre el mejor equipo que tenga a disposición.
- La obligación de ir por el doblete: El DT le rayó la cancha a sus jugadores y les recordó la presión que existe tras los recientes fracasos. Ortiz enfatizó que el “Cacique” es un club con la obligación de salir a ganar en cualquier cancha, por lo que asumen la Copa Chile con total seriedad y con la meta clara de alzar los dos trofeos restantes del año para borrar las decepciones previas.