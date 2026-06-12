El extremo apareció otra vez en la órbita del Cacique para la segunda rueda y los hinchas se dividen. Ante esto, mandó un claro dardo.

Jordhy Thompson y Colo Colo vuelven a cruzar sus caminos después del abrupto final que tuvo su primera etapa. El extremo vuelve a sonar como refuerzo del Cacique para la segunda rueda en medio de un proceso personal con el que intenta hacer méritos.

Después de irse por sus polémicas fueras de la cancha, el jugador partió al Orenburg de Rusia y le ha dado un giro radical a su vida. Siendo padre y casándose con la mujer que lo denunció por femicidio frustrado, intenta regresar al equipo de sus amores aunque no todos los hinchas están de acuerdo. Algo por lo que pegó desde ya.

Y es que justo cuando se rumorea con su retorno al Estadio Monumental, el extremo decidió usar sus redes sociales para enviar un incendiario mensaje. Esto, dirigido contra sus críticos y quienes se niegan a recibirlo otra vez en el Cacique por su historial de problemas.

Jordhy Thompson manda un palo en medio de rumores de regreso a Colo Colo

El nombre de Jordhy Thompson vuelve a estar en carpeta de Colo Colo para reforzarse. El extremo suena en el Cacique pero los hinchas de inmediato se dividieron sobre si está perdonado después de todos los dolores de cabeza que generó con sus dramas fuera de la cancha.

Jordhy Thompson pegó con todo ante las críticas por un posible regreso a Colo Colo. Foto: Instagram.

Ante esto, el jugador decidió usar sus redes sociales para disparar con todo. Fue a través de su cuenta de Instagram que el jugador publicó una historia en la que dejó una reflexión. “Aprende a estar en silencio“, comienza señalando.

En el mismo registro, Jordhy Thompson deja una frase para el bronce y con la que intenta evitar las críticas de quienes no lo quieren en Colo Colo. “No todo el mundo está en tu equipo, algunos sólo quieren saber tu plan“, remarcó.

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Más allá de la opinión de los hinchas, en el Cacique la situación del extremo no termina de convencer. Su talento es innegable, pero la manera en la que actúa fuera del campo de juego lo tienen muy por debajo en la consideración.

Habrá que esperar para ver si es que estos cambios que ha tenido en su vida le permiten una nueva oportunidad. Una cosa es lo que recibe a nivel personal, pero que le vuelvan a abrir las puertas de un equipo al que decepcionó con sus polémicas es algo que se ve muy difícil de ocurrir.

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Jordhy Thompson intenta demostrar que todo lo que pasó ya es cosa del pasado. Colo Colo busca un extremo y el jugador aparece en el horizonte, aunque con el miedo de volver a pasar por lo mismo que ya lo sacó por la puerta chica.

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En resumen, Jordhy Thompson y Colo Colo