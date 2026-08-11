El Toro desclasificó cómo gestó el tanto que le dio vida a los cruzados en la llave ante Estudiantes. De paso, le dio todo su apoyo a quien lo sustituya en la revancha.

Fernando Zampedri sacó chapa de gigante en U Católica, tras darle vida con su gol en el 1-1 de Copa Libertadores. Los cruzados lograron un valioso empate en su visita ante Estudiantes de La Plata, aunque no podrán tener al goleador en la revancha.

Es que el Toro recibió una tarjeta amarilla y al igual que Cristián Cuevas, quedó suspendido para el duelo del martes 18 de agosto, en el Claro Arena. Post partido, el salvador cruzado tomó la palabra y habló de todo.

“No hicimos un gran partido, pero nos llevamos un empate importante. Sabíamos que podíamos quedar suspendidos algunos jugadores, es así y me tocó a mí, pero confiamos en el equipo”, dijo de entrada.

Zampedri tenía estudiado al portero de Estudiantes

Aleonando a quien le toque reemplazarlo como “9” en la revancha de Copa Libertadores ante Estudiantes, Fernando Zampedri habló de su gol en Argentina. El delantero de U Católica confesó que hace rato buscaba pegarle de lejos al arco Pincharrata.

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“Ya había probado antes del costado, lo había visto adelantado al arquero. Sabía que donde me quedara, dentro o fuera del área, iba a patear. Las ganas de hacer el gol, la convicción, toca en un rival, se desvía y entra arriba”, lanzó

Pese a estar suspendido para la revancha, el Toro se cuadra desde ya con sus compañeros para sacar adelante la serie el próximo martes. Al respecto dijo que “vamos a descansar y el jueves empezar a mirar este partido, preparar la vuelta y que salga bien para nosotros”.

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“Venimos con una ilusión muy grande. La vuelta en nuestra cancha nos tenemos que hacer muy fuertes, ellos tienen un Clásico importante (ante Gimnasia, el sábado) y nosotros nos enfocamos en el martes, en descansar y pensar bien lo que tenemos que hacer”, cerró.