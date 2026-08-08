Jorge “Coke” Contreras aseguró que el tanto del Toro a Cobresal tiene todas las cualidades para estar entre los mejores del 2026 para la FIFA.

Fernando Zampedri fue autor de un megagolazo con la camiseta de Universidad Católica, uno que perfectamente podría ir a los Premios Puskas a fin de año si consideramos la belleza que se mandó el Toro.

Cuando la UC sufría más de la cuenta para superar por 1-0 a Cobresal, otra vez apareció el máximo goleador histórico de los Cruzados para pegarle desde fuera del área y clavarla en el arco defendido por Matías Olguín.

Uno que rápidamente alzó la voz para que este tanto tenga el premio que se merece fue Jorge Contreras. Para el Coke lo del Toro tiene todo para ser reconocido por la FIFA, sobre todo por la calidad con que conectó el balón.

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Exigen que el golazo de Fernando Fampedri vaya al Puskas

En charla con RedGol el Coke aseguró que “por supuesto que debe estar, porque aparte el gol es de mucha inteligencia. La experiencia que tiene Zampedri y todo eso, porque, claro, él se saca al defensor, cubre la pelota para ver si la gana, e inmediatamente echa el vistazo para al arquero”.

Fernando Zampedri llegó a 18 goles en esta presente Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

“Ahí vio que estaba adelantado y le pegó. Pero le pegó perfecto, de la mejor manera posible, como si supiera que la pelota iba a hacer hiciera toda la toda la trayectoria la pelota y que iba a caer por detrás del arquero”, concluyó.

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Cabe destacar que con este gol Zampedri llegó a 18 goles en esta Liga de Primera. Le saca el doble de distancia a Daniel “Popín” Castro y diez a Javier Correa, Justo Giani y Nelson Da Silva.

El próximo partido de Fernando Zampedri en Universidad Católica

La UC viajará ahora a Buenos Aires para enfrentar a Estudiantes este 11 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el duelo de ida. Por su parte la revancha quedó pactada para el 18 de agosto (también a las 20:30) en el Claro Arena.

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En síntesis