El portero de Cabo Verde debe ponerse a tono físicamente para ser opción en el arco del Cacique, por lo que todavía falta para su primer partido.

Pasada ya toda la locura por el arribo de Vozinha a Colo Colo, ahora llega el turno de comenzar a planificar su debut. El portero de Cabo Verde llegó después de una merecidas vacaciones tras el Mundial 2026, por lo que todavía debe ponerse a punto.

Lamentablemente por lo mismo habrá que esperar todavía para verlo por fin atajar con la camiseta del Cacique. Y ojo, que ese primer partido podría llegar incluso en varias semanas más.

Asó lo detalló el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, quien en su informe para el programa Pelota Parada afirmó que en el Cacique están realizando un trabajo especial con el guardameta y que, en el mejor de los casos, recién podría ir a la banca ante la U en el Superclásico.

ver también Fernando Ortiz frena debut de Vozinha en Colo Colo: “Ojalá pronto pueda competir a la par de sus compañeros”

El debut de Vozinha en Colo Colo debe esperar

El comunicador aseguró que “están haciendo un trabajo especial con Vozinha. La idea es que se vaya adaptando, y este partido, el del domingo frente a Unión La Calera, me cuentan que no va citado”.

“Ante O’Higgins me decían que aún no es segura su presencia, por ejemplo, para ir a la banca. Sí quizás ya para el partido frente a la Universidad de Chile del domingo 23 de agosto. Ahí podría ser suplente”, añadió.

Vozinha tuvo por estos días sus primeros trabajos en el Cacique. | Foto: Colo Colo.

Para cerrar, Arrieta afirmó que “después, frente a la Unión Española por la Copa Chile el miércoles 26 de agosto en el Monumental, en última fecha de la fase de grupos, podría aparecer ya jugando como un partido de titular”.

El escenario en que Vozinha podría debutar antes de tiempo

Hay una posibilidad de que el portero de Cabo Verde salga a la cancha antes de lo esperado, y es si Gabriel Maureria baja notablemente su nivel en los próximos partidos del Popular.

“Si quizás Gabriel Maureira no anda bien en el partido con La Calera, contra O’Higgins, quizás Vozinha pueda aparecer en el clásico; o por el contrario, puede aparecer contra O’Higgins justamente el domingo 16 de agosto”, detalló Arrieta.

El debut de Vozinha en el Popular se podría “apurar” si es que Gabriel Maureira baja su nivel en los próximos partidos. | Foto: Colo Colo.

Para cerrar, el periodista avisó que “estos son los plazos que se tienen de manera preliminar para que Vozinha se adapte y esté bien físicamente, futbolísticamente, y pueda estar para jugar”.

ver también Morón ve una oportunidad en Colo Colo: “Lo mejor que le podemos hacer a Maureria es traerle un jugador como Vozinha”

En síntesis