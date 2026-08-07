Los Cruzados admitieron que será difícil tener incorporaciones mientras el cuadro Pincharrata cerró un retorno espectacular y un fichaje desde Racing Club.

El presidente de Cruzados SADP ratificó que es prácticamente imposible que Universidad Católica sume refuerzos en el mercado invernal de fichajes mientras que Estudiantes de La Plata, su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores, sigue muy activo.

Por lo pronto, el equipo adiestrado por Daniel Garnero no tiene ninguna incorporación a pesar de la insistencia del entrenador argentino por tener al menos un jugador nuevo. Por su parte, el cuadro Pincharrata comunicó dos buenas nuevas a sus fanáticos.

La primera fue relativa a una deuda por el fichaje de Facundo Farías desde el Inter Miami. “La FIFA ha dejado sin efecto la sanción que pesaba sobre la institución desde marzo”, reveló el elenco trasandino sobre este impedimento de fichar futbolistas en tres ventanas de traspasos.

Recuerda que el partido entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se podrá ver en vivo a través de Disney+.

Facundo Farías en acción por Estudiantes de La Plata. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“De esta manera, Estudiantes ha quedado formalmente habilitado para realizar incorporaciones”, cerró el León sobre esa novedad. Casi en simultáneo, la directiva encabezada por Juan Sebastián Verón cerró el retorno de un jugador al club.

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Un fichaje top, si se considera la trayectoria de este futbolista. Las referencias son para Joaquín Correa, quien tuvo un vasto recorrido por Europa y Brasil tras salir de los Pincharratas por 10 millones de dólares rumbo a la Sampdoria de Italia. El escollo de los Cruzados en la Libertadores selló el préstamo del Tucu por dos años desde Botafogo.

Joaquín Correa fue compañero de Alexis Sánchez en el Inter de Milán. También de Arturo Vidal. (Marco Luzzani/Getty Images).

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Católica tiene cero refuerzos y Estudiantes cierra el retorno de Joaquín Correa

Si bien en Universidad Católica surgieron los nombres de Ignacio Aliseda y Agustín Hausch como posibles refuerzos, todavía no tiene ninguno mientras que Estudiantes de La Plata pronto tendrá de vuelta a Joaquín Tucu Correa, quien tuvo un negativo paso por Botafogo en el Brasileirao.

Joaquín Correa jugó 41 partidos por Botafogo, donde marcó cuatro goles y regaló cuatro asistencias. (Dhavid Normando/Getty Images).

De hecho, Correa ya se realizó el chequeo médico de rigor. Al igual que Baltasar Rodríguez, quien llegará desde Racing Club a reforzar a Estudiantes de La Plata. Precisamente los dos futbolistas que recibieron el visto bueno del entrenador uruguayo Alexander Medina.

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Rodríguez presionó a la Academia para que lo dejaran poner rumbo a La Plata, algo que finalmente sucedió. También jugó en el Inter Miami de Estados Unidos junto a Lionel Messi. Y podría ser rival de la Católica en el certamen de clubes más deseado de América.

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