A través de redes sociales, el jugador Richard Oluwamayowa pidió al cuadro albo una oportunidad para probarse y mostrar que puede jugar junto con Vozinha.

El revuelo mundial que provocó el fichaje de Vozinha como nuevo arquero de Colo Colo, trajo consigo situaciones que rayan en lo insólito, como el hecho de que un futbolista nigeriano pida en redes sociales una oportunidad para jugar en el club.

Luego de la presentación del meta caboverdiano en el Estadio Monumental, a través de X llegó el comentario de un jugador llamado Richard Oluwamayowa, quien se describe como delantero y que pidió directamente al Cacique la chance de ser refuerzo.

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El nigeriano que ruega por una prueba en Colo Colo

“Mi nombre es Oloagun (un diminutivo de su apellido), un extremo que también puede jugar como centro atacante. Soy de Nigeria y no les estoy pidiendo un contrato”, es lo que escribe este jugador como carta de presentación al cuadro albo.

Sobre su verdadera intención con Colo Colo, el africano explica que “estoy pidiendo siete días a prueba para mostrar lo que puedo hacer. Si no soy lo suficientemente bueno, me iré sin resentimientos”. Pero no queda allí en su promoción.

“Soy rápido, directo y trabajo más duro que nadie en el campo“, afirma Oluwamayowa quien además deja un link hacia su canal de YouTube, con 876 suscriptores, donde muestra sus mejores jugadas.

Sin embargo, Colo Colo no es el único club al que este futbolista busca convencer mediante este modus operandi, pues ya hizo lo propio con equipos como Real Madrid y Leganés en España, Bournemouth en Inglaterra y Atlante en México, entre otros.

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En síntesis