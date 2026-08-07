César Lagos está en plena pretemporada con el Málaga CF para iniciar la primera división española. Desde ahí le contestó un llamado a RedGol para hablar de varios temas, incluido el arribo del caboverdiano al Cacique. Apuesta todas sus fichas por el crecimiento de Maureira y dio varios nombres proyectables para la selección chilena.

Es conocido por casi todo el mundo el fichaje de Vozinha, quien llegó a Colo Colo para pelear por el puesto con Gabriel Maureira. Incluso en España se habló de la incorporación del capitán de Cabo Verde en el Mundial 2026 al Cacique, según nos contó este preparador de goleros que trabaja en el Málaga.

“Lo vi, algunos jugadores de acá me hablaron de eso”, le contó César Lagos a RedGol desde Marbella, lugar donde el cuadro malacitano realiza la pretemporada para afinar detalles previos al reestreno del equipo en la máxima categoría española. Será como visitante contra el Atlético Madrid.

Además de revelar algunos detalles de esa aventura europea de Lagos, quien lleva cinco años en suelo español, también desmenuzó esta contratación. Y las buenas sensaciones que le han dejado los arqueros sin tanto recorrido que tuvieron minutos útimamente en Chile.

César Lagos en plena práctica del Atlético Malagueño, filial del Málaga CF, donde es parte de la pretemporada. (Foto: Cedida).

“Sigo la liga chilena y estoy al tanto de los equipos. Me encontré con la gran sorpresa de muchos porteros jóvenes de titulares en equipos grandes. El chico Maureira me ha llamado la atención: su biotipo es espectacular y es seleccionado sub 20. Tiene que vivir un proceso en su desarrollo. Quizá cometerá errores en algunos partidos, es normal”, aseguró este entrenador de arqueros y analista de 42 años.

Gabriel Maureira en acción ante Deportes Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En ese contexto, ¿qué te parece la llegada de Vozinha a Colo Colo?

Lo único que espero es que no tape a Maureira. Un jugador tan grande de edad que es un buen portero, pero su única experiencia fuerte fue un buen Mundial. Pero un arquero de categoría debiese mantenerse muchos años en un buen nivel. Sin desmerecerlo absolutamente, creo que lo más importante fue parar un par de partidos en el Mundial. Con Uruguay, España sobre todo y Argentina.

Vozinha junto a Gabriel Maureira en un entrenamiento. (Foto: Sebastián Órdenes | Colo Colo).

Se perciben ciertos reparos…

Un arquero de nivel para un equipo grande como Colo Colo debe haberse mantenido en el tiempo a un gran nivel. Ojalá Colo Colo no le quite la oportunidad a Maureira de seguir creciendo, que no lo venga a tapar. Si tuvo la experiencia de estar jugando, que lo mantengan al menos un par de temporadas. Sé que seguirá creciendo. Que Vozinha sea un aporte para el club y beneficie a Maureira para crecer, no para que se estanque.

Vozinha le hizo esta tapada a Lionel Messi, quien se avivó mientras el golero afinaba detalles con la barrera. (Robert Cianflone/Getty Images).

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César Lagos analiza las cualidades de Vozinha y apuesta por Maureira en Colo Colo

Para César Lagos, la contratación de Vozinha en Colo Colo puede ser un arma de doble filo para Gabriel Maureira, uno de los goleros jóvenes que cautivó la atención del entrenador de arqueros del Málaga CF, donde trabaja hace tres años.

¿Qué características ves en él como arquero?

Vozinha es un portero que su característica, sin haberlo estudiado a fondo y por lo que vi, es más atajador debajo de la portería. No es de anticipación, es más de reacción. No se para como un líbero ni tiene una buena ubicación mientras el equipo ataca. Es un golero más parador. Y para jugar en un grande como Colo Colo tienes que ser líbero, que sepa manejar las dos fases, tanto ofensiva como defensiva del equipo.

Vozinha fue bienvenido con bombos y platillos en el estadio Monumental ante más de 20 mil personas. (Marcelo Hernández/Getty Images).

Su mejor característica es que es atajador. No sé cómo será en el juego aéreo, no lo vi tan destacado ahí. Espero que no pare el crecimiento de Maureira, ahí tenemos un portero de proyección que ojalá no sea frenado.

¿Qué otros porteros chilenos te llaman la atención?

Christian Bravo de Huachipato para muy bien, lee muy bien el juego, tiene mucha personalidad. (Vicente) Bernedo también en Católica. Me ha sorprendido que les den esas oportunidades para desarrollarse. Espero que los clubes aguanten el proceso y los mantentan de titulares, los porteros se forman partido a partido. (Thomas) Gillier tuvo una gran temporada en Católica y hoy está en Estados Unidos. Vicente Reyes lo encuentro un porterazo, ojalá pueda tener más minutos en Inglaterra. Estoy muy esperanzado con ellos para la selección chilena.

Christian Bravo se adueñó del arco en Huachipato tras las lesiones de Rodrigo Odriozola y el mundialista Sub 20 Sebastián Mella. (Marco Vázquez/Photosport).