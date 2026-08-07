Siguen los movimientos en el sur del país, donde el elenco de Primera B vio partir a su entrenador y aseguró un polémico retorno en cancha.

Días movidos en Deportes Temuco. El elenco propiedad de Marcelo Salas viene de anunciar la desvinculación de Arturo Sanhueza como entrenador, tras irregular campaña en Primera B.

Pero no se quedan ahí los movimientos, ya que el Pije tiene lista la llegada de un viejo conocido como refuerzo: Luis Casanova. El ex seleccionado juvenil de Chile ya conoce los pastos del Germán Becker y tiene cocinado su regreso al club.

El ex U de Chile, O’Higgins y tantos equipos más viene de estar sin club el primer semestre luego de descender con Iquique el año pasado. Su estado físico e irregularidad habían frenado antes su regreso, según informaron en el sur.

La polémica salida y una nueva llegada a Temuco

Luis Casanova es nuevo refuerzo de Deportes Temuco, buscando levantar cabeza en Primera B. El defensa ya militó antes en el club y retorna luego de que el ex entrenador le diera un portazo a su regreso.

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“Arturo Sanhueza no aprueba la llegada de Luis Casanova. Lo hizo dos veces antes y ahora no fue la excepción, argumentando temas físicos. Me cuenta que hubo ‘imposición’”, informó el periodista Cristián Orias, tras el adiós del DT.

El jugador nacido en O’Higgins tiene todo listo para calzarse la camiseta del Pije y retomar su nivel que lo llevó a ser fichado por U de Chile en 2020. El ex seleccionado nacional no tiene minutos desde el 30 de noviembre pasado.

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Deportes Temuco está fuera de clasificación a la liguilla del ascenso en la Primera B. Los albiverdes son décimos en la tabla de posiciones, con 23 puntos, aunque están a dos unidades de alcanzar el último cupo a la postemporada.