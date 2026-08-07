Esteban Pavez no se olvida de Colo Colo: arellaniza a la Sub 16 en Perú

Esteban Pavez compartió con jugadores juveniles de Colo Colo en el marco de un torneo internacional que se juega en Lima.

La ciudad de Lima fue el escenario de un encuentro lleno de emoción para la categoría Sub 16 de Colo Colo, que se encuentra disputando la Adidas Cup en tierras peruanas.

En medio de la concentración y los preparativos para sus decisivos encuentros, los jóvenes talentos del “Cacique” recibieron una visita inesperada que revolucionó el ambiente: la de Esteban Pavez.

El experimentado mediocampista que juega en Alianza Lima se dio el tiempo de acompañar a las promesas albas, demostrando que los lazos con el equipo de sus amores trascienden cualquier distancia.

Para los juveniles, ver entrar al que hasta hace muy poco era el gran referente del primer equipo fue un momento imborrable. Pavez no llegó como una figura distante, sino como un canterano más que conoce perfectamente los sacrificios, los sueños y las presiones que se viven en las divisiones menores del club.

Esteban Pavez fue capitán de Colo Colo los últimos años

El lazo de Esteban Pavez con Colo Colo

Lo que más destacó de este encuentro fue el inmenso sentido de pertenencia que Esteban Pavez sigue demostrando por Colo Colo, a pesar de haber salido por la ventana a inicio de temporada.

A pesar de haber dejado la institución este mismo año, tras haber portado con orgullo la jineta de capitán y liderado al equipo en múltiples batallas, su corazón sigue teñido de blanco y negro. Pavez dejó claro que el amor por el Cacique no se apaga al cambiar de camiseta, sino que es una marca de por vida que se lleva a donde quiera que uno vaya.

De seguro transmite el peso histórico del escudo, la obligación de dejarlo todo y la importancia de mantener la humildad para llegar al profesionalismo, ya que la cantera es el alma de la institución.

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La visita de Esteban Pavez a la Sub 16 reafirma que su legado en Colo Colo va mucho más allá de los títulos obtenidos o los partidos disputados. Su figura se erige como el ejemplo perfecto de lo que la institución busca formar: jugadores aguerridos, comprometidos y, sobre todo, enamorados del club.