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Colo Colo

Carlos Palacios o Diego Valdés: Quién debe ser el ’10’ de Colo Colo según los números

Ambos son los principales candidatos a ser refuerzos albos, desde Blanco y Negro elegirán a uno. Por ello, mostramos a nivel estadístico lo que ofrecen uno y otro.

Por Alfonso Zúñiga

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Carlos Palacios o Diego Valdés, ¿quién debe ser el '10' de Colo Colo?
© Gemini AICarlos Palacios o Diego Valdés, ¿quién debe ser el '10' de Colo Colo?

Con la incorporación del caboverdiano Vozinha y el inminente arribo de Iván Román, sólo le resta a Colo Colo utilizar un cupo para refuerzos en este segundo semestre, el cual se pelean entre dos futbolistas: Diego Valdés y Carlos Palacios.

Mientras uno de ellos es la opción favorita del entrenador Fernando Ortiz, el otro ya tuvo un pasado exitoso en la institución y busca un renacer futbolístico tras un presente más que olvidable en Boca Juniors. Entre ambos, sólo uno vestirá la camiseta alba.

En medio de las dudas que hay en Blanco y Negro para elegir a su futuro ’10’, en RedGol hicimos el ejercicio de poner en la balanza las carreras de Valdés y Palacios, para demostrar mediante números quién debe ser el nuevo fichaje de Colo Colo.

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Los números entre Palacios y Valdés: ¿Quién debe llegar a Colo Colo?

A pesar de que hay una diferencia de edad importante entre ambos (24 de “La Joya” contra 32), ambos comparten la misma cantidad de equipos a lo largo de su carrera (5), con la disimilitud que el ex Audax Italiano jugó más en el extranjero que el extremo.

Ambos surgieron en equipos de colonia. Uno en La Florida y el otro en Unión Española. Los dos partieron al exterior tras buenas campañas con una gran diferencia. Mientras Valdés hizo carrera en México, Palacios pasó sin pena ni gloria por Brasil, tras lo cual llegó a Colo Colo donde se consagró.

Mientras el oriundo de Renca alcanzó su mejor desempeño con el Cacique, el creativo encontró su lugar en el mundo en el América de México, donde fue figura y campeón. Ambos hoy están en el fútbol argentino, con suerte muy dispar. Y los números lo demuestran.

CLUBES

Diego ValdésCarlos Palacios
Audax Italiano (2012-16)Unión Española (2018-2021)
Monarcas Morelia (2016-18)Internacional de Porto Alegre (2021-22)
Santos Laguna (2019-2021)Vasco da Gama (2022)
América (2022-25)Colo Colo (2023-24)
Vélez Sarsfield (2025-)Boca Juniors (2025-)

CONTRIBUCIONES

  • Diego Valdés: 164 (97 goles y 67 asistencias)
  • Carlos Palacios: 64 (40 goles y 24 asistencias)

LA MEJOR RACHA DE SU CARRERA

  • Valdés: 0.49 goles por partido en América
  • Palacios: 0.55 goles por partido en Colo Colo

SELECCIÓN CHILENA

  • Valdés: 1.990 minutos en 37 partidos, 2 goles y 4 asistencias
  • Palacios: 319 minutos en 10 partidos, sin goles ni asistencias

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¿Quién debe llegar a Colo Colo?

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