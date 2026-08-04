“No está caído”: La reacción de Vélez ante la salida de Diego Valdés a Colo Colo

Guillermo Barros Schelotto recalcó que no han llegado ofertas sobre el chileno. Pero en la interna del club tienen claro que puede salir en este mercado.

Colo Colo concretó la llegada de Vozinha y remeció el mercado de fichajes. Con la llegada del portero de Cabo Verde, y que viene de ser figura en el Mundial, los albos sumaron un importante nombre en el arco.

Pero la lista de exigencias de Fernando Ortiz no termina ahí y ahora todas las miradas van hacia Diego Valdés. El volante nacional fue dirigido por el “Tano” en el América y es uno de sus regalones. Por lo que se espera ahora por su llegada al Estadio Monumental.

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El tema es que pasan los días y ahora Valdés fue titular en el reciente triunfo de Vélez sobre Independiente. Lo que no pasó desapercibido al otro lado de la Cordillera, por la decisión de Guillermo Barros Schelotto de mandar al chileno como titular justo cuando puede cambiar de club.

“Valdés sumó buenos minutos de entrenamientos para poder jugar. Venía de hacer un gol en Córdoba. Hoy (ayer) le dimos minutos a Diego que venía muy bien”, recalcó el DT del Fortín.

Diego Valdés sigue cerca de Colo Colo

Ahora el tono del adiestrador cambió radicalmente cuando se refirió al tema de una posible salida del formado en Audax Italiano.

“Vélez tiene que ser un equipo ambicioso con los juveniles o con los de experiencia. Tampoco es que nos sobren jugadores”, indicó de entrada.

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“No tengo idea si se puede ir algún jugador. Lo que sabemos es que no. No hay ninguna posibilidad viva. Pero si no está la posibilidad, seguiremos jugando con los juveniles”, agregó Barros Schelotto.

Así las cosas Diego Valdés aún sigue en carrera para llegar a Colo Colo. Al chileno le adeudan cuatro meses de salario y sigue pujando por su salida como jugador libre a cambio de peder dicho dinero.

“No está caído. Si dentro de esta semana no hay noticias de las deudas salariales que mantiene Vélez con el, el Cacique (con el OK del jugador) avanzará por su llegada agregando un resarcimiento económico”, complementó Nahuel Ferreira, especialista en el mercado de fichajes, desde Argentina.

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Por lo que la chance sigue presente para los albos. Cabe consignar que en Chile el mercado de contrataciones recién se cierra el 13 de agosto, lo que implica que las negociaciones deben acelerarse en las próximas horas.

En resumen:

Diego Valdés fue titular en el triunfo de Vélez sobre Independiente

Guillermo Barros Schelotto destacó el nivel del chileno, pero no se cerró a una posible salida

Desde Argentina indican que podría cambiar de club, si Vélez no resuelve la deuda que tiene con Valdés