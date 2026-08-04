El arquero de Cabo Verde firmó un vínculo de apenas seis meses que se puede extender por un año más si se cumplen con una serie de detalles.

Vozinha en Colo Colo es por fin una realidad. Tras una larga espera el portero de Cabo Verde ya es jugador del Cacique luego de aterrizar en Chile, pasar los exámenes médicos y firmar su contrato con los albos tras ser uno de los jugadores sensación del pasado Mundial 2026.

Pese a las expectativas en torno al meta, lo cierto es que su paso por el Popular puede ser más bien corto, sobre todo si consideramos los detalles del vínculo que formó con el club chileno.

Este tiene una duración de apenas seis meses con un sueldo de 30 mil dólares mensuales. Sin embargo, este se puede extender por un año más de manera automática, aunque para hacerlo debe cumplir con una serie de metas.

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La exigencia que debe cumplir Vozinha para extender su contrato en Colo Colo

De acuerdo a información entregada por el diario La Tercera, Vozinha debe jugar en el 50% de los partidos que le restan al Popular en este segundo semestre del 2026. Estos deben ser entre la Liga de Primera y Copa Chile, los dos torneos en que los albos compiten.

En caso que el jugador de 40 años no logre esto, su futuro deberá ser analizado por la directiva para ver si siguen contando con sus servicios para la temporada 2027, donde se espera que los albos compitan a nivel internacional en la Copa Libertadores.

Vozinha pasó sin problemas todos los exámenes médicos para ser jugador del Cacique. | Foto: Colo Colo.

Cabe recordar que Vozinha será presentado oficialmente hoy martes 4 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Monumental. Ahí tendrá su primera conferencia de prensa ante los medios chilenos, esto antes de su presentación a ruca llena el miércoles 5 a las 19:30.

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En síntesis