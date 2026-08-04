Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, asegura que no es descabellado ni lejano la chance de un partido ante Colo Colo para enfrentar a ambas figuras.

Sudamérica aprovechó la fiebre del Mundial 2026 para que llegaran dos jugadores que se hicieron famosos en el evento realizado hace algunas semanas: Olimpia fichó a Tim Payne y Colo Colo a Vozinha.

Si en Chile hay locura por la llegada del meta africano, en Paraguay pasa algo similar con el neozelandés, que debutó con un gol ante Rubio Ñu en su primer encuentro.

Por eso los guaraníes están proponiendo un encuentro entre ambas figuras, lo cual tiene chances de darse en este segundo semestre.

A 35 años de la Libertadores: un Colo Colo vs Olimpia

El medio paraguayo Deporte Total 780 conversó con el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, preguntando por la chance de este encuentro.

“La gente pide un amistoso entre dos campeones de América para verlos a Vozinha y Tim Payne. No sé cómo se puede traer, para recordar la hermandad blanca que hay entre Olimpia y Colo Colo”, indicaron.

La respuesta de Nogués abrió el camino. “A principio de año habíamos hablado, pues Colo Colo cumple 35 años que nos ganó la Libertadores”, indicó sobre el encuentro de 1991.

“Hablamos mucho con ellos, les pasamos a Paiva. Entonces había una intención de hacer este amistoso, recordar este partido que es para ellos buen recuerdo, para nosotros no”, indicó.

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Cuando fue consultado específicamente por el presente, ya que están Vozinha y Tim Payne, indicó que “se podría dar, no sería en absoluto descabellado ni lejano. Es una posibilidad”.

Quedaría por ver si logran cerrar el acuerdo y determinar en qué ciudad se juega. Quizás, aprovechando la presencia de Mirko Jozic en Chile en septiembre, ese encuentro tendría un carácter aún más épico con su presencia en la tribuna.