El Lucio Fariña está inhabilitado luego de los problemas eléctricos que sufrió el fin de semana por lo que San Felipe busca un recinto en Copa Chile.

El esperado encuentro por la Copa Chile entre Unión San Felipe y la Universidad de Chile, programado para este miércoles, ha sufrido un importante revés logístico de última hora que cambia los planes de los aficionados.

La institución aconcagüina emitió un aviso urgente para todos sus seguidores explicando la situación, lo que fue realizado a través de un comunicado oficial.

“El club San Felipe informa a su hinchada que, atendido el desperfecto eléctrico que afecta al Estadio Lucio Fariña de Quillota, el partido programado para este miércoles contra Universidad de Chile no podrá disputarse en dicho recinto“, indican.

Esto significa que la sede original, el tradicional recinto deportivo de la ciudad de Quillota, queda completamente descartado para albergar este trascendental compromiso debido a problemas de fuerza mayor relacionados con el suministro de energía.

La U está expectante para saber lo que pasa con el partido ante San Felipe

Plan B: encontrar estadio en tiempo récord

Ante esta contingencia, la directiva del club está trabajando contra el reloj para solucionar el impasse deportivo. En el documento publicado, explicaron a los medios e hinchas que “en estos momentos el Club busca con la autoridad pertinente, la definición de un nuevo recinto para el mismo día y hora programado”.

La incertidumbre sobre el lugar exacto donde rodará el balón ha tenido repercusiones inmediatas en la organización y logística. Por esta contingencia, detallaron que es la “razón por la cual la venta de entradas se encuentra temporalmente suspendida y la reanudaremos en cuanto exista definición de estadio”.

ver también Impactante: el problema que obligó a suspender a Limache vs Ñublense en la Liga de Primera

Conscientes del malestar que estos cambios imprevistos pueden generar entre los hinchas de ambos equipos que ya se estaban programando, la dirigencia quiso entregar disculpas: “Lamentamos los inconvenientes que esta situación produce, la que es por completo ajena a nuestra voluntad”.

Finalmente, para aquellos simpatizantes que ya habían adquirido sus boletos con anticipación, el club fue enfático en proteger su compra. La institución cerró su comunicado garantizando “a quienes compraron sus entradas el debido respeto a sus derechos y localidad comprada”, quedando todos a la espera de la pronta confirmación del nuevo estadio.