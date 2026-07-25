El atacante de 19 años Ignacio Flores dejó clarísimo cuáles son sus metas tras haber sido el autor del penal que definió la Libertadores a favor del Decano. Después de su primer gol como profesional, mostró que tiene más apetito que nunca de seguir en alza.

Ignacio Flores fue el jugador de Santiago Wanderers que sentenció el título en la Copa Libertadores Sub 20: el habilidoso extremo fue el encargado de patear el penal que liquidó la serie que el Decano le ganó a Flamengo para quedarse con el trofeo más deseado de América.

Ha pasado el tiempo, pero Flores sigue con su progreso. Ahora, en el plantel profesional de los Caturros, que vencieron por 2-0 a Unión San Felipe en el reinicio de la Primera B. El atacante consiguió anotar su primer gol en el balompié rentado.

Aunque tuvo que esperar mucho para eso. De hecho, el golero Andrés Fernández ahogó su primer festejo con una gran tapada ante un remate rasante. Pero en los 25 minutos, el “23” de los wanderinos se encontró un rebote afortunado. Aprovechó el arco desguarnecido y abrió el marcador.

Otra imagen del festejo de Ignacio Flores en Santiago Wanderers contra el Uní-Uní. (Sebastian Cisternas/Photosport).

El Nacho Flores fue reconocido como el jugador del encuentro por TNT Sports. Y así se refirió a su conquista tan especial ante el cuadro aconcagüino. “Es hermoso marcar el primer gol profesional. Lo venía buscando hace mucho rato, no se me daba”, aseguró.

“Pero insistí e insistí hasta que se dio. Siempre soñé hacer un gol en este estadio, con esta gente. Es el club de mis amores“, añadió. Además reveló el ambicioso objetivo que el jugador de 19 años trazó junto al equipo adiestrado por el uruguayo Francisco Palladino. De paso, enterró el título en la Libertadores Sub 20.

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Ignacio Flores deja atrás el título en la Libertadores Sub 20 y ratifica que Wanderers quiere el ascenso

Ignacio Flores sabe que la Copa Libertadores Sub 20 que ganó Santiago Wanderers fue una hazaña, pero prefiere no quedarse con eso. Más bien todo lo contrario. “Siento que ya pasó. Fue algo hermoso”, describió el habilidoso extremo de 19 años.

“Pero ya pasó. Estoy enfocado en el plantel por el objetivo final, que es el ascenso”, añadió en aquella entrevista que le concedió al periodista Víctor González al borde de la cancha del estadio Elías Figueroa Brander. Por cierto, también detalló cómo se dio el partido.

Ignacio Flores celebra su gol acompañado de Axel Herrera. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Planteó que “había mucho espacio para adelante. Lo hicimos bien, siempre es bueno empezar ganando en la segunda rueda. Trabajamos bien como equipo, siempre juntos”. Así las cosas, Santiago Wanderers debe afinar detalles para la fecha 17, donde visitará a Deportes Santa Cruz el 2 de agosto a las 17:30 horas.

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