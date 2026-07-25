El ex jugador jugó en nuestro país durante la primera mitad de la década de los noventa. Aún tiene recuerdos de su paso por acá.

No hay lugar a dudas: Colo Colo es el equipo chileno que más ha logrado consolidar transferencias rimbombantes. Arturo Vidal llegó en un helicóptero y montó a caballo con una corona en su cabeza. Ahora, anunciaron a Vozinha.

Muchos creen que, deportivamente, el portero no vendrá a generar una gran revolución a Macul. Pero, lo cierto, es que se transformó en una estrella a nivel planetario, tras su desempeño en el Mundial 2026.

Ahora, Colo Colo contará con una nueva carta para su marketing y tendrá a un portero reconocido a nivel global. De hecho, es el único al que la España campeona del mundo no le marcó un tanto en el torneo recién terminado.

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No es el primero: el precursor de Vozinha en el fútbol chileno

Vozinha no es el primer jugador de Cabo Verde que pisará canchas nacionales. Hace más de treinta años, un jugador venido de las islas del Atlántico africano también remeció el fútbol chileno. Se trata de Adriano Custodio Méndes.

Jugó en Santiago Wanderers en 1991 y en Deportes Iquique en 1995. Jugaba de volante y se terminó nacionalizando argentino, tras jugar en equipos como Estudiantes de La Plata, Temperley y San Martín de Tucumán.

El “primer Vozinha” habla de su paso por Chile

Antonio Custodio Méndes habló con El Deportivo de La Tercera. Allí, se refirió al fichaje de Vozinha en Colo Colo. “Es algo impensado en la vida, nadie nos ponía en el Mundial. En Cabo Verde el fútbol es solo amateur. Ahí trabajas y juegas, son 10 islas y vos tenés 9 que están habitadas y una que no, por el tema volcánico. Pero en cada isla tendrás 6 y 8 equipos que tienen su torneo interno. Después, se hace una clasificación y juegan los mejores. La mayoría de los buenos jugadores se van, los que pueden terminan jugando en Portugal y en la selección de ese país“, señaló el ex jugador, retirado en 1998.

“Si eres caboverdiano nunca imaginaste llegar a una Copa del Mundo. Porque era imposible, primero porque estaba bajo el mandato de Portugal y porque es un país que vive del turismo. Es un país en el que no hay pobreza, nadie se muere de hambre, no hay hambruna como hoy te pasa en muchos lugares de África. Tiene un aire parecido a Brasil, todos los días hay fiesta, playa, sol. La celebración ha sido increíble. Antes de esto nadie conocía Cabo Verde y ahora todos quieren saber cómo es. Es un archipiélago pequeño, con kilómetros de playa. Pero es muy lindo”, relató a El Deportivo.

Mini historia de Antonio Custodio Méndes

A los 12 años, Antonio Custodio Méndes llegó a Argentina, con su madre. En la nación trasandina conoció a su hermana y comenzó a vivir en un país en el que no se sentía a gusto. “Muchas veces no sabía que hacía allí“, sentenció en una entrevista con Infobae.

A sus 52 años se define más argentino que caboverdiano. Pese a ello, conserva ciertas costumbres del país africano, como el consumo de cachupa, un guiso de maíz, frijoles, carne o pescado.

Antonio Custodio Méndes | La Nación

Paso por Chile: recuerdos de Antonio Custodio Méndes

“La primera vez fui a Santiago Wanderers, en 1991. Me llevó Óscar Cachín Blanco, quien dirigía un equipo de segunda división en Argentina, cuando yo jugaba en Colón. Me pidió y ahí me fui a Valparaíso. Y años después volví a Iquique, donde estuve siete meses, hasta 1995“, recordó el ex futbolista en conversación con El Deportivo.

“A mí me tocó jugar contra los grandes. A mí me tocó enfrentar al Colo Colo campeón de América, campeón de todo. Estaban Pato Yáñez, Marcelo Barticciotto, Daniel Morón, Miguel Ramírez… el lateral derecho era un fenómeno del lateral derecho, Gabriel Mendoza creo. También estaba Javier Margas. Estaba el polaco Dabrowski arriba también, que jugó en Temperley. Colo Colo tenía una locura de equipo. Me tocó jugar una Copa en Chile en Santiago y después en el torneo”, recordó.