El histórico portero de Colo Colo entregó su opinión sobre el fichaje estrella del mercado albo y valoró la experiencia que Vozinha puede aportar al plantel.

Colo Colo remeció el mercado de fichajes al asegurar la incorporación de Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde y una de las grandes figuras del Mundial 2026. El experimentado guardameta vivirá su primera experiencia en el fútbol sudamericano tras acordar su llegada al Cacique.

La operación fue confirmada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aseguró: “Tenemos un acuerdo. Se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante”.

Tras conocerse la noticia, un histórico exjugador de Colo Colo rompió el silencio y entregó su opinión sobre el sorpresivo fichaje del portero caboverdiano.

Ex Colo Colo aprueba la llegada de Vozinha

Óscar Wirth, ex portero de los albos, conversó con Redgol y se refirió al fichaje del momento, señalando: “En el Mundial se vio algo interesante. Yo creo que para la exigencia que pueda tener acá, tendría que ser una alternativa pero muy válida y que le va a ayudar a Colo Colo”.

“Lo apruebo, yo creo que es un buen fichaje”, para luego agregar: “uno siempre está esperanzado de que las personas con experiencia, le den una manito a la gente más joven y la encaminen para que, cuando posteriormente ellos tomen la determinación de irse, el joven lo reemplace y lo reemplace con éxito”.

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La carrera de Vozinha

El experimentado arquero de 40 años inició su carrera en el fútbol de Cabo Verde, donde vistió las camisetas de Batuque FC y CS Mindelense. En 2012 dio su primer salto internacional al fichar por Progresso do Sambizanga de Angola, aunque dos años después regresó a su país natal.

Con el paso de las temporadas continuó su trayectoria en Europa, defendiendo los colores del FC Zimbru Chișinău de Moldavia, Gil Vicente de Portugal y AEL Limassol de Chipre, club en el que permaneció durante cinco años, entre 2017 y 2022.

El arquero tuvo una gran campaña en el Mundial/Getty Images)

Posteriormente pasó por el AS Trenčín de Eslovaquia y, en 2024, se convirtió en jugador del GD Chaves de la Segunda División de Portugal. Tras finalizar su contrato hace algunas semanas, quedó como agente libre, situación que aprovechó Colo Colo para concretar su incorporación.