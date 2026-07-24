Los azules buscan iniciar con un triunfo la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile junto a su main sponsor Jugabet, prepara su próximo desafío visitando este fin de semana a Audax Italiano por la fecha 16 de la Liga de Primera, que inicia la segunda rueda del torneo.

Los azules llegan terceros con 24 puntos, por lo que un triunfo sería clave para comenzar con el pie derecho. Mientras que, los Itálicos necesitan sumar, ya que están 13° con 16 puntos, apenas tres sobre Cobresal, que ocupa el último puesto de descenso.

En Jugabet el triunfo de la U está pagando 2.40. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 24.000. El empate tiene un factor de 3.46 y la victoria de los itálicos 3.21.

Los azules buscan un triunfo para iniciar la segunda rueda del campeonato – Photosport

U. de Chile vs. Audax Italiano: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Audax Italiano juegan este domingo 26 de junio, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 16 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…