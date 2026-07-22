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Liga de Primera 2026

Programación Fecha 16 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Revisa el detalle con la programación completa de la 16° fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Partidos fecha 16 Liga de Primera.
© PhotosportPartidos fecha 16 Liga de Primera.

La Liga de Primera vuelve a la acción este fin de semana con una Fecha 16 cargada de partidos atractivos y duelos importantes para la pelea por los primeros lugares.

La jornada comenzará este viernes, con Unión La Calera enfrentando a Everton. Más tarde, llegará uno de los platos fuertes, Colo Colo recibirá a Deportes Limache en el Estadio Monumental.

El partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, programado para este sábado, fue suspendido luego de que se decretara Estado de Catástrofe en la región, debido a las intensas lluvias y sus consecuencias.

Programación Fecha 16 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 24 DE JULIO

  • Unión La Calera vs. Everton – 18:00 horas, Estadio Nicolás Chahuán.
  • Colo-Colo vs. Deportes Limache – 20:30 horas, Estadio Monumental.

SÁBADO 25 DE JULIO

  • Coquimbo Unido vs. U. de Concepción – SUSPENDIDO
  • Huachipato vs. Cobresal – 17:30 horas, Estadio Huachipato.
  • Universidad Católica vs. Deportes La Serena – 20:00 horas, Claro Arena.
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DOMINGO 26 DE JULIO

  • Ñublense vs. Palestino – 15:00 horas, Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.
  • Audax Italiano vs. Universidad de Chile – 17:30 horas, Estadio Bicentenario de La Florida.
  • Deportes Concepción vs. O’Higgins – 20:30 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. 

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…

  • Colo Colo recibe a Deportes Limache este viernes en el Monumental.
  • Universidad Católica enfrenta a Deportes La Serena y la U visita a Audax Italiano.
  • La Fecha 16 se disputará entre el 24 y 26 de julio.
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