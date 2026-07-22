La Liga de Primera vuelve a la acción este fin de semana con una Fecha 16 cargada de partidos atractivos y duelos importantes para la pelea por los primeros lugares.
La jornada comenzará este viernes, con Unión La Calera enfrentando a Everton. Más tarde, llegará uno de los platos fuertes, Colo Colo recibirá a Deportes Limache en el Estadio Monumental.
El partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, programado para este sábado, fue suspendido luego de que se decretara Estado de Catástrofe en la región, debido a las intensas lluvias y sus consecuencias.
Programación Fecha 16 del Campeonato Nacional 2026
VIERNES 24 DE JULIO
- Unión La Calera vs. Everton – 18:00 horas, Estadio Nicolás Chahuán.
- Colo-Colo vs. Deportes Limache – 20:30 horas, Estadio Monumental.
SÁBADO 25 DE JULIO
Coquimbo Unido vs. U. de Concepción – SUSPENDIDO
- Huachipato vs. Cobresal – 17:30 horas, Estadio Huachipato.
- Universidad Católica vs. Deportes La Serena – 20:00 horas, Claro Arena.
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DOMINGO 26 DE JULIO
- Ñublense vs. Palestino – 15:00 horas, Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.
- Audax Italiano vs. Universidad de Chile – 17:30 horas, Estadio Bicentenario de La Florida.
- Deportes Concepción vs. O’Higgins – 20:30 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.
Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
Tabla de posiciones Liga de Primera 2026
En resumen…
- Colo Colo recibe a Deportes Limache este viernes en el Monumental.
- Universidad Católica enfrenta a Deportes La Serena y la U visita a Audax Italiano.
- La Fecha 16 se disputará entre el 24 y 26 de julio.