Este volante ofensivo de 28 años, quien estuvo en el Cacique durante tres temporadas, aunque en la última fue cedido, por fin encontró club luego de una inactividad de más de un semestre.

Colo Colo trajo desde Paraguay a préstamo a Guillermo Paiva, quien llegó cedido por Olimpia al Cacique, donde logró salir campeón en 2024 bajo la tutela de Jorge Almirón. Y por estos días, habrá un nuevo movimiento entre un ex Cacique y la primera división guaraní.

Aunque, en rigor, es un futbolista que está en condición de agente libre tras haber terminado su contrato con los albos el 31 de diciembre del año pasado. Las referencias son para Matías Moya, quien enero de 2023 se transformó en refuerzo del Eterno Campeón procedente de Ñublense.

Pero estuvo lejísimo de cumplir las expectativas de prometedor volante ofensivo que la directiva de Blanco y Negro vio en él: disputó 20 partidos en el cuadro colocolino. Y anotó apenas un gol. No dio asistencias Y en la campaña 2025 estuvo cedido en Deportes Iquique.

Así celebró Matías Moya su gol ante Huachipato, el único que anotó en el Cacique. (Pepe Alvujar/Photosport).

Tras estar siete meses inactivo, Moya encontró club en la primera división de Paraguay. Así lo informó el periodista César Merlo, un especialista en el reporteo del mercado de fichajes. “Está en Paraguay para hacerse pruebas médicas y firmar por un año por el 2 de Mayo”, aseguró el citado reportero.

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El ex Colo Colo Matías Moya jugará en 2 de Mayo de Paraguay

Así las cosas, Matías Moya se olvida definitivamente del frustrante paso por Colo Colo y se sumará al 2 de Mayo de Paraguay, donde será compañero de otro futbolista que hace poco pasó por el fútbol chileno: el argentino Félix Triñanes, quien jugó en Cobresal y Deportes Temuco.

Félix Triñanes celebra un gol que le anotó a Unión Española por Cobresal. (Oscar Tello/Photosport).

De hecho, Triñanes fue cedido por el cuadro albiverde, aunque no sumó minutos en la primera parte de 2026. Otro que jugó en Chile y será compañero de Moya es el mediocampista Marcos Gómez, quien pasó brevemente por Deportes Iquique.

Marcos Gómez fue compañero de Moya en Iquique y lo será en Paraguay. (Alex Diaz/Photosport).

2 de Mayo será el sexto club en la carrera de Matías Moya después de Banfield, River Plate, Ñublense, Colo Colo y Deportes Iquique. Tiene 28 años y por fin encontró una nueva oportunidad para reencontrarse con el fútbol que alguna vez cautivó al Cacique. Y comenzará el Torneo de Clausura paraguayo este fin de semana.

Así va 2 de Mayo en la tabla del Clausura en Paraguay

Recién se disputará la primera fecha del Torneo Clausura en la máxima categoría de Paraguay.