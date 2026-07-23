Teniendo definidas las sedes para las citas planetarias de 2030 y 2034, ya hay países que están organizándose para recibir la máxima competición de la FIFA del 2038.

El término del Mundial 2026 dejó a varios con una suerte de depresión post Copa del Mundo. Por lo mismo, la mejor cura es ya comenzar a pensar en lo que será la próxima cita planetaria, y hasta las que vienen posterior a la edición del 2030.

Sabido es que la siguiente máxima competición de la FIFA se realizará en cuatro años mas en España, Portugal y Marruecos, además de tres partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay. Esto, la convierte en el primer torneo tricontinental al ser en Europa, África y Sudamérica.

Posterior a eso la cita planetaria volverá a realizarse en Asia, ya que la FIFA ya le entregó la edición del 2034 a Arabia Saudita. Con esto, ya hay quienes comienzan a trabajar para recibir el torneo correspondiente al 2038.

¿El Mundial 2038 de vuelta a Europa?

De acuerdo a información entregada por Le Parisien, Francia y Alemania trabajan en una posible candidatura conjunta para recibir el Mundial 2038, certamen para el que la FIFA todavía no abre su proceso de postulación.

Esta propuesta mantendría el formato de más de un país albergando el evento. Esto, considerando que hay una posibilidad de que aumenten a 64 países participantes, facilitan bastante el recibir a las delegaciones e hinchas durante el torneo.

Francia y Alemania ya trabajan en organizar en conjunto el Mundial 2038. | Foto: Getty Images.

Lo bueno es que ambas naciones cuentan con experiencia albergando mundiales y citas deportivas masivas. Francia organizó el Mundial 1998, la Euro 2016 y los Juegos Olímpicos de Paris 2024, mientras que Alemania recibió el Mundial 2006 y la Euro 2024.

Sin embargo, hay un punto a tomar en cuenta acá, y es la rotación continental que se supone prima en la FIFA para repartir los mundiales. Con ese sistema tanto Europa, África, Asia y América tendrían restricciones para recibir al Mundial 2038, aunque todavía no hay información sobre como será el proceso posterior a Arabia Saudita 2034.

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En síntesis