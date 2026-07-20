¿Chile por fin al Mundial? Alejandro Domínguez spoilea el formato de la Copa del Mundo de 2030

El presidente de la Conmebol habló de más y dio a conocer la cantidad de equipos que van a disputar el próximo certamen.

El Mundial 2026 ya es historia, porque el primer certamen planetario que se desarrolló en tres sedes (Estados Unidos, México y Canadá) fue para España, que venció en la final a Argentina.

El cuadro europeo demostró su poderío en Nueva York, donde venció por 1-0 a la Albiceleste, gracias al solitario gol de Ferran Torres, cuando se jugaba el minuto 106 del tiempo suplementario.

Finalizado el torneo, ahora empieza el proceso para el Mundial de 2030, el que se jugará con seis sedes y contará con un mayor número de participantes, según reveló el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

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Alejandro Domínguez dice que el Mundial de 2030 será con 64 selecciones

Las sedes oficiales del próximo Mundial serán España, Portugal y Marruecos. Además, se jugará un partido en Argentina, otro en Uruguay y un tercero en Paraguay, debido a los 100 años que cumplirá el evento.

Debido a esto, Alejandro Domínguez celebra que la Copa del Mundo venga a Sudamérica, pero se le coló un dato, debido a que informa que será con 64 equipos, algo que recién se tiene que confirmar en marzo de 2027.

Alejandro Domínguez participó en la final del Mundial 2026. (Photo by Michael Loccisano/Getty Images)

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“, publicó Domínguez en X.

Esta noticia hace celebrar a la selección chilena, porque si sube la cantidad de participantes, habrá más cupos para la Conmebol y se prevé que todos los elencos de este lado del mundo accedan al campeonato.

La FIFA aún no confirma la decisión de subir de 48 a 64 equipos, pero en la Conmebol ya informan que lo más posible es que así será.