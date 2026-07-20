Los argentinos no soportaron la derrota, y como en muchas ocasiones, reaccionaron de pésima forma tras sufrir un fracaso deportivo.

Se nos fue el Mundial 2026, porque este domingo se disputó la final en Nueva York, donde España venció por 1-0 a Argentina, gracias a un gol en el alargue de Ferran Torres.

Como era de esperarse, los argentinos reaccionaron de pésima forma luego del pitazo final del árbitro esloveno Slavko Vinčić, y quienes lo sufrieron fueron varios jugadores españoles.

Uno de los malos perdedores argentinos fue el volante Leandro Paredes, quien golpeó a Gavi y se enfrenó con los europeos. También realizó una ordinaria agresión el asistente técnico Roberto Ayala, quien golpeó a Dani Olmo.

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La FIFA inicia investigación por agresiones de los argentinos a españoles

La fea reacción de varios miembros del plantel argentino le puede pasar la cuenta para el futuro, debido a que la FIFA tomó cartas en el asunto y se esperan acciones en contra de la Albiceleste.

En Sky Sports dieron cuenta que el organismo con sede en Suiza iniciará una investigación contra Argentina, basándose en el informe arbitral y del comisario que estuvo en la final en Nueva York.

Leandro Paredes inició las peleas tras la final. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Dos de los investigados serán Leandro Paredes y Roberto Ayala, quienes pueden sufrir severos castigos por la Comisión de Disciplina de la FIFA, y así arriesgan sanciones deportivas y económicas.

El próximo torneo oficial en el que participará Argentina serán las Eliminatorias Sudamericanas, sin fecha confirmada para su inicio, y donde pueden ser sancionados los miembros del subcampeón mundial.

En síntesis

España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 en Nueva York.

a Argentina en la final del Mundial 2026 en Nueva York. Leandro Paredes y Roberto Ayala agredieron a los jugadores españoles tras el partido.

agredieron a los jugadores españoles tras el partido. La FIFA investigará a los miembros del plantel argentino por los incidentes ocurridos.