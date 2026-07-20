Se nos fue el Mundial 2026, porque este domingo se disputó la final en Nueva York, donde España venció por 1-0 a Argentina, gracias a un gol en el alargue de Ferran Torres.
Como era de esperarse, los argentinos reaccionaron de pésima forma luego del pitazo final del árbitro esloveno Slavko Vinčić, y quienes lo sufrieron fueron varios jugadores españoles.
Uno de los malos perdedores argentinos fue el volante Leandro Paredes, quien golpeó a Gavi y se enfrenó con los europeos. También realizó una ordinaria agresión el asistente técnico Roberto Ayala, quien golpeó a Dani Olmo.
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La fea reacción de varios miembros del plantel argentino le puede pasar la cuenta para el futuro, debido a que la FIFA tomó cartas en el asunto y se esperan acciones en contra de la Albiceleste.
En Sky Sports dieron cuenta que el organismo con sede en Suiza iniciará una investigación contra Argentina, basándose en el informe arbitral y del comisario que estuvo en la final en Nueva York.
Leandro Paredes inició las peleas tras la final. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
Dos de los investigados serán Leandro Paredes y Roberto Ayala, quienes pueden sufrir severos castigos por la Comisión de Disciplina de la FIFA, y así arriesgan sanciones deportivas y económicas.
El próximo torneo oficial en el que participará Argentina serán las Eliminatorias Sudamericanas, sin fecha confirmada para su inicio, y donde pueden ser sancionados los miembros del subcampeón mundial.
En síntesis
- España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 en Nueva York.
- Leandro Paredes y Roberto Ayala agredieron a los jugadores españoles tras el partido.
- La FIFA investigará a los miembros del plantel argentino por los incidentes ocurridos.
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