Tras el Mundial 2026, Leandro Paredes volvió de inmediato a Boca Juniors con un solo objetivo: jugar contra O'Higgins este jueves.

Leandro Paredes no se tomó descanso y se incorporó inmediatamente a los trabajos de Boca Juniors después de lo que fue un polémico cierre en el Mundial 2026, donde protagonizó feos incidentes contra España.

La selección de Argentina regresó este lunes 20 a Buenos Aires y, un día después, el mediocampista apareció temprano en el entrenamiento del Xeneize.

¿Su intención? Convencer a Rodolfo Arruabarrena de jugar el primer partido contra O’Higgins en el repechaje de la Copa Sudamericana, pactado para este jueves 23 de julio a las 20:30 horas.

Según confirmó TyC Sports, el jugador tendrá una seria charla con el cuerpo técnico y el cuerpo médico del cuadro argentino, luego de participar a la par del grupo en la práctica de la jornada.

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¿Llegará Leandro Paredes al partido de Boca Juniors vs O’Higgins?

La disponibilidad de Leandro Paredes será evaluada en estas horas considerando que sufrió una lesión en una de sus costillas durante el Mundial 2026. En la final, entró a los 46′ y justó hasta el final del alargue.

Al otro lado de la cordillera mencionan que el jugador quiere jugar de inmediato para pasar el mal trago de la final de la Copa del Mundo. ¿Estará finalmente este jueves 23 en La Bombonera?